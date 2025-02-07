الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة.. وأمطار على هذه المناطق.. فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وقالت الدكتورة منار غانم٫ في اتصال هاتفي ببرنامج صباح الخير يا مصر، على قناة “الأولى”: ذروة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية كانت بالأمس حيث كانت هناك انخفاضات في قيم درجات الحرارة”.

وأضافت: “سنشعر اليوم بتحسن نسبي في الأحوال الجوية، لأن قيم درجات الحرارة خلال فترات النهار سترتفع عن الأمس”. لافته: “العظمى خلال فترة النهار ستكون ١٨ درجة”.

وتابعت: الأجواء خلال فترات النهار ستكون معتدلة في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري٫ لكن الأماكن الساحلية فيها بعض البرودة حيث تتأثر بوجود بالمنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا”، موضحه: خلال فترة الليل ستكون هناك برودة شديدة وانخفاضات في قيم درجات الحرارة حيث ستصل الصغرى إلى ١٠ درجات في القاهرة، وفي محافظات الصعيد تصل إلى ٧ درجات”.

وأوضح أن فرص سقوط الأمطار تنحسر على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري وتكون فرصا خفيفة لا يوجد قلق منها وستكون في أماكن متفرقة وفترات متقطعة في اليوم.