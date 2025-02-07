قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الشؤون النيابية: حزمة حماية اجتماعية قبل رمضان.. والمزايا الأكبر بالميزانية الجديدة
رئيس وزراء إسرائيل السابق: غزة فلسطينية ولا نملكها
وزير الخارجية الأمريكي يناقش مستقبل غزة مع إسرائيل و3 دول عربية
تعزيز التعاون بين مصر وقطر في الصناعة والنقل
خرق جديد.. قوات الاحتلال تقصف منطقة تبنا في البيسارية بلبنان
المرشد الإيراني مهددا أمريكا: الرد سيكون بالمثل
دولة عربية تطلب 5 أطباء تخصص جلدية وتجميل براتب 4000 دولار شهرياً
تطورات الحالة الصحية لطاقم لانش سياحي بعد نجاتهم من الغرق
كيف تحمي حسابك في البنك من الاختراق؟
مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة: السلام خيار استراتيجي.. ومصر قادرة على الدفاع عن أمنها القومي
أحمد حسن يثير قلق جمهور الأهلي بشأن إصابة إمام عاشور
أول بيان من الجنائية الدولية ردا على عقوبات ترامب ضدها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خرق جديد.. قوات الاحتلال تقصف منطقة تبنا في البيسارية بلبنان

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي، غارة جوية على منطقة تبنا في البيسارية في مخالفة صريحة لاتفاق وقف اطلاق النار الذي تم توقيعه بين السلطات اللبنانية ودولة الاحتلال.

وشن الطيران الإسرائيلي ليل الخميس، غارات على جنوب لبنان وشرقه، حسبما أفاد إعلام لبناني رسمي، رغم وقف إطلاق النار الساري مع حزب الله.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن سلاح الجو الإسرائيلي شن "قرابة العاشرة و35 دقيقة مساء اليوم عدوانا جويا، حيث نفذ غارة جوية مستهدفا الوادي الواقع بين بلدتي بفروة وعزة" في جنوب البلاد، وذلك "على دفعتين".

كما نفذت إسرائيل "غارة على مرتفعات سلسلة جبال لبنان الشرقية" الحدودية مع سوريا، حسب المصدر نفسه الذي أشار إلى تحليق الطيران الإسرائيلي "فوق بيروت وضواحيها".


ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي بيان بعد بشأن تنفيذ ضربات في لبنان.
 

ويسري منذ 27 نوفمبر، اتفاق لوقف إطلاق النار هدف لوضع حد لتبادل للقصف عبر الحدود امتد نحو عام بين إسرائيل وحزب الله، وتحول مواجهة مفتوحة اعتبارا من سبتمبر 2024، مع تكثيف إسرائيل غاراتها وبدء عمليات توغل برية في مناطق حدودية جنوبي لبنان.

ونص الاتفاق على مهلة 60 يوما لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة انتشارهما، ,في المقابل كان على الحزب الانسحاب من منطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك أي بنى عسكرية متبقية له فيها.

وبعدما أكدت إسرائيل انها لن تلتزم بمهلة الانسحاب المحددة، تم تمديد الاتفاق حتى 18 فبراير الجاري.

وخلال الأسابيع الماضية، تبادل الجانبان الاتهامات بخرق الاتفاق، وأكدت إسرائيل أنها لن تسمح للحزب بإعادة بناء قدراته أو نقل أسلحة.

لبنان وقف اطلاق النار جيش الإحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

المرتبات والمعاشات.. قرار جديد من الحكومة وزيادة مرتقبة في هذا الموعد

موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025

جريمة قتل بالبحيرة

خنقته بإيديها .. أم تنهي حياة طفلها بالبحيرة ثم تتخلص من نفسها.. الأسباب والتفاصيل

كوتيسا

بسبب قيد علي معلول.. قرار جديد من الأهلي

زيزو

توقف مفاوضات الزمالك مع زيزو لتمديد عقده .. وعرض ليبي مفاجئ

بنك مصر يفاجئ عملائه بقرار هام.. ماذا يحدث خلال 48 ساعة؟

بنك مصر يفاجئ عملائه بقرار هام.. ماذا يحدث خلال 48 ساعة؟

سعر الذهب

آخر تحديث لأغلي سعر جرام ذهب اليوم 7-2-2025

الغسل يوم الجمعة

اغتنم.. غُسل الجمعة في هذا التوقيت يغفر جميع ذنوبك

ترشيحاتنا

علي الدوخي

كارول سماحة وسامر إسماعيل أبرزهم.. فنانون عرب يحتفون برواية علي الدوخي

ساند مان

نتفليكس: الموسم الثاني من The Sandman سيكون الأخير

ريهانا

ريهانا تعود إلى الغناء عبر فيلم “Smurfs” بصوت سنفورة

بالصور

انهيار خطة الاندماج.. نيسان تبحث عن بديل لـ هوندا

هوندا ونيسان
هوندا ونيسان
هوندا ونيسان

شاهد سيارة سوبارو فورستر هايبرد 2025 الجديدة

سوبارو فورستر
سوبارو فورستر
سوبارو فورستر

بفستان جريء.. نادين نجيم تخطف الأنظار في عيد ميلادها

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

بالأبيض والأسود| مي عمر تثير الجدل في أحدث ظهور لها

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

محمد رمضان

هتشوفوني فى رمضان.. محمد رمضان يفاجئ جمهوره بتصريح جديد

تسلا

سيارة تسلا Model 3 تحطم الرقم القياسي في سباق الرالي.. شاهد

صورة من الفيديو

حالة من الغضب.. فيديو تشييع جنازة بالرقص والغناء يثير الجدل

روان بن حسين

كسر في الظهر.. فنانة شهيرة تروي مأساتها بسبب التمارين الرياضية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

المزيد