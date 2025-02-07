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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أيمن عاشور: جاهزية كاملة للجامعات واستعدادات مكثفة للفصل الدراسي الثاني

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات المصرية جاهزة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني غًدا وفق خطة شاملة تضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، مشددًا على أن الوزارة تتابع كافة الاستعدادات؛ لضمان توفير تجربة تعليمية متميزة للطلاب.

أكد الوزير على الدور الحيوي للجامعات في خدمة المجتمع، إلى جانب دورها الأكاديمي، من خلال تنفيذ المبادرات والبرامج التي تساهم في التنمية المجتمعية وتعزز ارتباط الجامعة بقضايا الوطن، وذلك بالتعاون مع مختلف المبادرات المجتمعية في جميع محافظات الجمهورية، مشددّا على أن رسالة الجامعات لا تقتصر على التدريس فقط، بل تمتد إلى الإسهام الفعّال في مواجهة التحديات المجتمعية وتقديم حلول علمية مبتكرة للمشكلات المختلفة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية الأنشطة الطلابية في بناء شخصية الطلاب وتنمية وعيهم، مشددًا على دورها في مواجهة المعلومات المغلوطة والأفكار غير السوية. وأوضح الوزير أن الوزارة تدعم كافة الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية، لما لها من تأثير إيجابي في صقل مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم على الإبداع والتواصل الفعال.

كما أشار الدكتور أيمن عاشور إلى ضرورة توجيه البحث العلمي لخدمة الابتكار وتعزيز الاقتصاد الوطني، موضحًا أن الأبحاث العلمية يجب أن تكون مرتبطة بشكل وثيق بمتطلبات التنمية المستدامة، بما يُسهم في تحقيق التقدم العلمي وخدمة المجتمع بفاعلية،  مشددًا على أن الوزارة تعمل على دعم المشروعات البحثية التي تواكب احتياجات السوق وتُسهم في تطوير الاقتصاد المصري.

وأكد الوزير، أهمية الالتزام بمعايير السلامة المهنية داخل الجامعات والمعاهد؛ لضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. وأوضح أن الوزارة تتابع تنفيذ هذه التوجيهات بشكل مستمر؛ لضمان تحقيق أعلى مستوى من الجودة في العملية التعليمية وتعزيز دور الجامعات في تحقيق التنمية الشاملة.

التعليم العالي الجامعات المصرية الفصل الدراسي الثاني

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