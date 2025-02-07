ديلر مخدرات بيهددني.. حيلة وفيديو عبر فيس بوك لجمع المشاهدات

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء إحدى السيدات بقيام أحد الأشخاص بالإتجار بالمواد المخدرة والتعدي عليها وأنجالها.



وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يتضمن رسالة صوتية وصورة لشخص والادعاء بأنه من متجري المواد المخدرة وقيامه بتهديد إحدى السيدات بالتعرض لها وأنجالها.

بالفحص أمكن ضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه له معلومات جنائية، وأقر بتحصله على المحتوى المنشور من سيدة إحدى متابعيه، وقام بنشره دون التأكد من صحته لزيادة نسبة المشاهدات لتحقيق مكاسب مالية.