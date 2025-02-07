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لديكم بمصر شغف كبير بكرة القدم.. أبرز تصريحات أرسين فينجر مع هاني أبو ريدة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لديكم بمصر شغف كبير بكرة القدم.. أبرز تصريحات أرسين فينجر مع هاني أبو ريدة

أرسين فينجر
أرسين فينجر
سارة عبد الله

زار الفرنسي أرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" مقر الاتحاد المصري لكرة القدم صباح اليوم الجمعة، حيث أعطى شارة البدء لإطلاق مشروع المواهب بالاتحاد، تحت رعاية "FIFA".

وقال أرسين خلال المؤتمر الصحفي مع هاني أبو ريده رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم أن: كأس العالم للأندية فرصة جيده لجميع الفرق ، الأهلي يستطيع المنافسة فى تلك البطولة العالمية”.

وتابع: “البيئة هنا خصبة جدا للتنافس في مجال كرة القدم، الأندية الأقوى عالميا متواجدة في أوروبا لكننا نريد مشاهدة أندية في مستوى عالمي بكل مكان في العالم، وهذا جزء من مشروعنا”.

وأضاف: "لديكم في مصر شغف كبير بكرة القدم، لديكم مواهب شابة وإمكانيات متميزة، لذلك نؤمن أننا نستطيع أن نقوم بعمل كبير معا".

واختتم: "مشروع تطوير المواهب يمثل فرصة عظيمة للكرة المصرية، نحن هنا لدعم الاتحاد المصري لكرة القدم".

الاتحاد الدولي لكرة القدم أرسين فينجر هاني أبو ريده

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