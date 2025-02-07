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لتحسين جودة المكالمات.. مايكروسوفت تعلن ميزة جديدة في Teams
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لتحسين جودة المكالمات.. مايكروسوفت تعلن ميزة جديدة في Teams

Teams
Teams
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية، عن إطلاق المعاينة العامة لميزة "Super Resolution" في تطبيق "Teams"، وهي ميزة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الفيديو، خصوصا في حالات الاتصال الضعيف.

وبحسب ما ذكره موقع “neowin”، أتاحت مايكروسوفت ميزة الجودة الفائقة Super Resolution، على الحواسيب المزودة بمعالجات Snapdragon ، ضمن أجهزة Copilot+، مع خطط لإتاحتها بشكل عام في مارس المقبل.

ووفقا للشركة، تعمل ميزة Super Resolution على تحسين جودة مكالمات الفيديو حتى في حال ضعف الاتصال بالإنترنت، حيث قد تنخفض الدقة إلى 360 بكسل في الظروف العادية. 

وعلى عكس أساليب الترقية التقليدية التي قد تؤدي إلى تشويش الصورة، تستخدم هذه التقنية الذكاء الاصطناعي لتحسين الجودة دون التأثير الكبير على التفاصيل.

ونظرا لأن هذه الميزة تتطلب قدرة معالجة عالية، فهي متوفرة فقط على حواسيب Copilot+ المتطورة التي تدعم معالجة الذكاء الاصطناعي محليا. ولتوفير الطاقة، تعطل الميزة تلقائيا عند تشغيل الجهاز على البطارية، بينما تفعل افتراضيا عند توصيل الجهاز بالشاحن، مع إمكانية تعطيلها يدويا من إعدادات الفيديو.

وكما أكدت الشركة أنها ستواصل تحسين أداء الميزة وتخطط لتوسيع دعمها ليشمل حواسيب Copilot+ التي تعمل بمعالجات إنتل وAMD، مما يعزز توسيع انتشار التقنية.

ومع ترقية المزيد من الأشخاص إلى أجهزة الكمبيوتر المجهزة بوحدات المعالجة العصبية، يمكن أن تشق الميزات مثل Super Dression طريقهم إلى التطبيقات الأخرى.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة مايكروسوفت، عن ميزة جديدة تتيح لمستخدمي آيفون الوصول إلى هواتفهم مباشرة من أجهزة ويندوز 11، وذلك، بفضل أداة مصغرة موجودة بجوار قائمة “ابدأ”، سيتمكن المستخدمون من رؤية الإشعارات، ومستوى شحن البطارية، وجهات الاتصال الأخيرة، وحالة الاتصال بمجرد توصيل هواتفهم بالحاسوب.

وكانت مايكروسوفت قد بدأت باختبار هذه الميزة في ديسمبر الماضي، وهي الآن تعمل على طرحها التدريجي. ومن المتوقع أن تسهم هذه التحديثات في تقريب تجربة Phone Link من مستوى التكامل السلس بين آيفون وحواسيب ماك.

مايكروسوفت الذكاء الاصطناعي Teams

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