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وزير التعليم العالي يوجه رسالة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعات والمعاهد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي يوجه رسالة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعات والمعاهد

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
نهلة الشربينى

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة أكاديمية متميزة، رسالة إلى أعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعات والمعاهد، والطلاب بمناسبة انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وأكد الوزير في رسالته أهمية التعاون والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، مشيدًا بالدور المحوري لأعضاء هيئة التدريس في تأهيل الأجيال القادمة وتعزيز الإبداع والابتكار، وللإداريين في تهيئة بيئة تعليمية محفزة وداعمة، وللطلاب في استثمار الفرص المتاحة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم الأكاديمية والبحثية.

كما أشار د. أيمن عاشور إلى استمرار الوزارة في تنفيذ الاستراتيجة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ، والارتقاء بجودة العملية التعليمية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يضمن تخريج أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

وفي ختام رسالته، أعرب الوزير عن ثقته في قدرة الجامعات والمعاهد على تقديم نموذج تعليمي متميز يعكس مكانة مصر العلمية، متمنيًا للجميع فصلًا دراسيًا ناجحًا ومليئًا بالإنجازات.

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