جمعة مباركة وخميس مولع .. عفاف مصطفى تهاجم شخصًا بسبب رسالة مزعجة

كتبت الفنانة عفاف مصطفى، منشورًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبرت فيه عن انزعاجها من رسائل تصلها فجرًا كل يوم جمعة، للدعاء في هذا اليوم.

وكتبت عفاف مصطفى، في منشورها عبر فيسبوك: «فيه إيه ؟ رسايل واتساب عالفجر ليه والواحد نايم بالعافيه ويقولك جمعه مباركه " طيب ياعم الله يبارك فيك " و خميس مولع " طب اعمل ايه انا فيك . ارجوك إدعي لنفسك وسيب الناس تستريح ده احنا نايمين بالمنوم».

منشور عفاف مصطفى

أعمال عفاف مصطفى

وكان أحدث أعمال عفاف مصطفى، الفنية هو مشاركتها في فيلم الدشاش، لـ محمد سعد، المعروض بالسينمات حاليًا، إذ لعبت دور سيدة تُدعى أم معتز، خلال الأحداث.

يدور الفيلم في إطار تشويقي أكشن مع لمسات كوميدية، حول شخص خارج عن القانون، يواجه تحديات وصراعات مع أعدائه، إلا أن بعض المواقف تغيّر مجرى حياته تمامًا، ليبدأ رحلة جديدة مليئة بالمغامرات والصعوبات.

"الدشاش" من بطولة محمد سعد وزينة وباسم سمرة ونسرين أمين وخالد الصاوي ومريم الجندي ونسرين طافش وأحمد الرافعي وغيرهم، ومن تأليف جوزيف فوزي وإنتاج محمد رشيدي برودكشن وإخراج سامح عبد العزيز.

أحدث لقاءات عفاف مصطفى

من جهة أخرى، حلت الفنانة عفاف مصطفى ضيفة على برنامج “ قعدة ستات ” ، والمذاع عبر قناة الفا المشفرة ، من تقديم الإعلامية مروة صبري .

وقالت عفاف مصطفى: أعتدت على المشاركة فى أعمال تليفزيونية سواء خارج الموسم الرمضاني أو داخله ، وحتي الأن ومنذ 6 أشهر لم يتواصل معي أي شخص للتعاقد على اي مسلسلات ، ولو بمكالمة هاتفية .

وإضافت عفاف مصطفى: انتظر موسم الدراما الرمضانية من العام الي الأخر كمعظم زملائي من الفنانين ، أنا علشان أشتغل عام أو اثنين بشوف العذاب .

وتابعت عفاف مصطفى: اوافق على الأجر المخصص لي ، حتي وان كان أقل مما استحق ، لان في حال رفضي سيكون هناك بديلة أو اثنين على الفور .

شاركت عفاف في مسلسل "بـ 100 راجل" العام الماضي، وهو بطولة سمية الخشاب، سماء إبراهيم، صلاح عبد الله، محمود عبد المغني، هالة فاخر، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج إبرام نشأت وتأليف محمود حمدان.