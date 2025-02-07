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انتبه لها | 5 أسباب لثقل مقود السيارة .. تعرف عليها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

انتبه لها | 5 أسباب لثقل مقود السيارة .. تعرف عليها

مقود السيارة
مقود السيارة
عزة عاطف

يُعد مقود السيارة أحد أهم عناصر التحكم في المركبة، وأي مشكلة تؤثر على حركته بسلاسة قد تشكل خطرًا على القيادة. 

يشعر بعض السائقين بثقل مفاجئ أو تدريجي في التوجيه، ما يجعل القيادة أصعب ويؤثر على أداء السيارة. 

هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى هذه المشكلة، بعضها بسيط ويمكن إصلاحه بسهولة، بينما البعض الآخر يحتاج إلى تدخل فني متخصص.

- انخفاض مستوى زيت الباور

زيت الباور هو العنصر الأساسي في نظام التوجيه الهيدروليكي، حيث يساعد على تقليل الجهد المطلوب لتدوير المقود. 

إذا انخفض مستواه بسبب تسريب أو تبخر مع مرور الوقت، فإن حركة عجلة القيادة تصبح أكثر صعوبة. 

يمكن حل هذه المشكلة من خلال فحص مستوى الزيت في الخزان المخصص له داخل المحرك، وإضافة الزيت المناسب عند الحاجة. 

إذا تكرر انخفاضه، فقد يكون هناك تسريب يستدعي الإصلاح.

- مشكلة في مضخة الباور

تعمل مضخة الباور على ضخ الزيت داخل نظام التوجيه، مما يسهل حركة المقود. 

عند تعرضها للتلف أو التآكل، يزداد الجهد المطلوب لتدوير عجلة القيادة، خاصة عند السرعات المنخفضة. 

قد تصدر المضخة أصواتًا غريبة عند تدوير المقود، مما يشير إلى ضرورة فحصها واستبدالها في حال كانت غير صالحة للعمل.

- تلف علبة الدركسيون

علبة الدركسيون مسؤولة عن نقل حركة المقود إلى العجلات، وعند تعرضها للتآكل أو انسدادها بالأوساخ، تصبح عملية التوجيه أكثر صعوبة، خاصة عند الالتفاف. 

في هذه الحالة، يُنصح بفحصها عند فني متخصص وتنظيفها أو استبدالها إذا كانت تالفة.

- ضغط الإطارات غير المناسب

ضغط الهواء في الإطارات يؤثر بشكل مباشر على سهولة التوجيه. 

إذا كان الضغط منخفضًا، خاصة في العجلات الأمامية، فإن الاحتكاك مع الطريق يزداد، مما يجعل حركة المقود أثقل. 

يمكن تجنب هذه المشكلة من خلال فحص ضغط الإطارات بانتظام وضبطه وفقًا للمواصفات المحددة من قِبَل الشركة المصنعة.

مشكلة في عمود التوجيه أو الأجزاء الميكانيكية المرتبطة به

قد يكون ثقل المقود ناتجًا عن تآكل الوصلات الميكانيكية أو جفاف عمود التوجيه بسبب نقص التزييت. 

عند حدوث ذلك، يُفضل فحص الأجزاء المتحركة وإعادة تزييتها، والتأكد من عدم وجود صدأ أو تلف قد يستدعي استبدال بعض المكونات.

متى يجب زيارة مركز الصيانة؟

إذا استمر ثقل المقود أو كان مصحوبًا بأصوات غير طبيعية أو اهتزازات أثناء القيادة، فمن الأفضل عدم تجاهل المشكلة. 

يمكن أن يكون السبب بسيطًا مثل نقص الزيت، لكنه قد يشير أيضًا إلى خلل أكثر تعقيدًا في نظام التوجيه، مما يتطلب فحصًا دقيقًا وإصلاحًا فوريًا لضمان سلامة القيادة.

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