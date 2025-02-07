ننشر حصاد جامعة حلوان خلال أسبوع

*نجاح طبي جديد: جامعة حلوان تُجري أول عملية منظار موجات فوق صوتية واستئصال ورم بالمريء في جلسة واحدة

*جامعة حلوان تنظم المؤتمر العلمي الثامن للملكية الفكرية تحت عنوان "الملكية الفكرية وتغير المناخ: الفرص والتحديات

*جامعة حلوان تُحيي الفن في قلب القاهرة التاريخية: افتتاح مرسم القاهرة الخديوية الأول

*اللجنة النقابية بجامعة حلوان تكرم أبناء العاملين المتفوقين في احتفالية مميزة

*كلية الفنون التطبيقية تستضيف 150 طفلاً ضمن مبادرة "مصر Gate نبوغ"

*جامعة حلوان تستهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري بتدريب متخصص حول تحليل أنماط السلوك

*في زيارة تعزز الوعي الوطني.. طلاب جامعة حلوان يتفقدون قاعدة المشير طنطاوي العسكرية

شهدت جامعة حلوان العديد من الاخبار المهمة خلال الاسبوع الماضي وكان من أبرزها، نجاح طبي جديد: جامعة حلوان تُجري أول عملية منظار موجات فوق صوتية واستئصال ورم بالمريء في جلسة واحدة، كلية الفنون التطبيقية تستضيف 150 طفلاً ضمن مبادرة "مصر Gate نبوغ".



افتتح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم مرسم القاهرة الخديوية الأول بشارع الشريفين، في حدث فني وثقافي بارز يجسد التعاون المثمر بين المحافظة والجامعة.

وعَقَدَ مجلس جامعة حلوان جلسته برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة وبحضور أعضاء المجلس، حيث افتتح المجلس أعماله باستعراض شامل لحصاد أنشطة وإنجازات الجامعة خلال شهر يناير 2025.

نجحت وحدة المناظير بكلية الطب جامعة حلوان في إجراء أول عملية من نوعها باستخدام منظار الموجات فوق الصوتية لتشخيص واستئصال ورم بالمريء في جلسة واحدة، دون الحاجة لإجراء فتحات جراحية، وذلك بمستشفى بدر الجامعي.

نظمت جامعة حلوان زيارة ميدانية استثنائية لطلابها إلى قاعدة المشير محمد حسين طنطاوي العسكرية بالهايكستب، حيث تعرف الطلاب على أحدث المعدات والتقنيات العسكرية المتطورة للقوات المسلحة المصرية.

واصلت جامعة حلوان مشاركتها الفعالة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، من خلال تنظيم زيارات طلابية منظمة، وتأتى هذه المبادرة في إطار استراتيجية الجامعة الشاملة لتعزيز التنمية الثقافية والمعرفية للطلاب.

كما نظمت جامعة حلوان زيارة لطلابها من ذوي الهمم إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعي، تأتي هذه الزيارة في إطار دعم جامعة حلوان لدور معرض القاهرة الدولي للكتاب كمنصة رئيسية لنشر المعرفة وتعزيز الثقافة لدى الطلاب.

انطلاقا من احتفال جامعة حلوان باليوم الوطني للبيئة .. نظمت كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان محاضرة توعوية حول أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والاقتصاد الدائري، كما نظمت الكلية فعالية خاصة بأهمية الزراعة والتشجير ودورهما في تحسين جودة البيئة والحفاظ على التوازن البيئي، وفي إطار الاحتفال نظمت كلية الفنون الجميلة معرض "أفق 2025".

شهدت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان فعاليات مميزة ضمن مبادرة "مصر Gate نبوغ"، والتي تأتي بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي في إطار خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث استقبلت الكلية 150 طفلاً للمشاركة في الفعاليات.

استقبلت كلية التربية الفنية بجامعة حلوان، الدكتور خالد محارب رئيس المكتب الثقافي الكويتي، وذلك في إطار التحضيرات للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني الكويتي، حيث تمت مناقشة سبل التعاون وآليات مشاركة الكلية في الاحتفالات المرتقبة.

في إطار حرص جامعة حلوان على تطوير الكوادر الإدارية وتحسين جودة الأداء المؤسسي، نظمت الجامعة دورة تدريبية متخصصة للجهاز الإداري بالمكاتب الرئيسية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

ينظم المعهد القومي للملكية الفكرية مؤتمره العلمي الثامن تحت عنوان "الملكية الفكرية وتغير المناخ: الفرص والتحديات"، وذلك يوم السبت 26 أبريل 2025 في مجمع الفنون والثقافة.

وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقت في سبتمبر 2024، تواصل جامعة حلوان دورها الريادي في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال مجموعة متكاملة من البرامج والمبادرات التي تستهدف بناء الإنسان المصري وتطوير قدراته.



كما نظّمت جامعة حلوان احتفالية خاصة لتكريم أبناء العاملين المتفوقين في الشهادات العامة، حيث إن تكريم أبناء العاملين يعد تقليدًا سنويًا يعكس اهتمام الجامعة بأسرتها الكبيرة، مؤكداً أن الجامعة تفخر بأبنائها وتسعى دائمًا لدعمهم وتحفيزهم لمواصلة التميز العلمي.

بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، شهد مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان حدثاً علمياً بارزاً تمثل في مناقشة رسالة دكتوراه متميزة، في تأكيد جديد على المكانة المرموقة التي يحظى بها المجمع كمنصة علمية وثقافية رائدة.

شهد مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان حدثاً علمياً وفنياً بارزاً يتمثل في مناقشة رسالة دكتوراة والتي حملت عنوان "إستراتيجية مقترحة لوضع قواعد وأسس تدريب الخريجين لتأهيلهم في مجال التصميم الرقمي وطباعة وصباغة المنسوجات". وقد تميزت المناقشة باقترانها بمعرض فني يجسد التطبيق العملي لموضوع الرسالة.

استضاف مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان حفل تكريم أبطال الجمهورية لبرنامج "دكتور ماث" لعامي 2024-2025، ويواصل مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان استراتيجيته في استضافة الفعاليات التي تخدم المجتمع الأكاديمي والثقافي، في إطار رؤيته ليكون منبرًا للإبداع والتميز في مختلف المجالات.

وحقق فريق كرة الصالات بنادي جامعة حلوان فوزاً مستحقاً على نظيره فريق المدينة المنورة بالمنيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة تميزت بالأداء القوي والروح الرياضية العالية من الفريقين.

كما حقق فريق براعم جامعة حلوان لكرة القدم (مواليد 2013) فوزًا مستحقًا على نظيره فريق الأسواق الحرة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات البطولة المحلية للبراعم.

وحقق الفريق الأول لنادي جامعة حلوان مواليد انتصارًا مستحقًا خارج أرضه على نظيره نادي الظاهر بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة قوية شهدت أداءً مميزًا من لاعبي الفريق.

وحقق فريق جامعة حلوان مواليد 2005 فوزًا مستحقًا على نظيره فريق زهراء حلوان بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما

و في إنجاز جديد يعكس قوة قطاع الناشئين، واصل فريق 2011 بنادي جامعة حلوان تألقه في منافسات كرة القدم، بعد تحقيقه فوزًا كبيرًا على نادي النصر للصلب بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري، ليؤكد الفريق جدارته وقدرته على المنافسة بقوة.

