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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محامي شيرين عبد الوهاب يقاضي مروجي الشائعات

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
قسم الفن

أصدر ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانا منذ قليل، رد من خلاله على الشائعات والأكاذيب التي نشرت عن الفنانة شيرين عبد الوهاب وشقيقها محمد.

وقال ياسر قنطوش في بيانه:  هناك حملة ممنهجة بعد النجاح الذي حققته الفنانة شيرين في كسب قضاياها وانتهاء عقدها بشكل رسمي مع إحدى الشركات طبقا للأحكام  النهائيه الصادره من المحكمة.الاقتصادية.

واستكمل ياسر قنطوش في بيانه: فوجئنا بنشر أخبار كاذبة لا تمس للحقيقة بصلة    الغرض منها  هو التغطية على الحدث، والنصر القانوني الذي حدث لشيرين منذ يومين.

وأضاف قنطوش: قررنا اتخاذ الإجراءات القانونية  ضد هذه المهاترات والمغالطات وعمل محضر بمباحث الانترنت بتهمة نشر أخبار كاذبة تخص الفنانة شيرين، وزُعم أنها لم تتنازل عن قضيتها الشهيرة.

وأضاف: نوضح  ذلك من خلال الرد بالمستندات القاطعه الدلالة على كل ما قالته شيرين والتنازل كان حقيقيًا في قضية شقيقها،  وأن كل ما تم نشره خاطئًا.

واختتم قنطوش بيانه بالقول: لن يستطيع المغرضين والحاقدين التأثير على النصر القانوني الذي حصلت عليه شيرين وإشغال الرأي العام عن ذلك. الانتصار. بشائعات كاذبة.

شيرين - وما زال ع البال

في 17 يناير  الماضي، طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم ومازال ع البال، عبر قناتها على تطبيق تليجرام.

ونشرت شيرين عبد الوهاب، بوستر الأغنية وعلقت: «ومازال ع البال .. اسمعوها على تليجرام دلوقتي .. كلمات تامر حسين .. ألحان مدين .. توزيع توما». 

شيرين عبد الوهاب وموسوعة جينيس 

حصدت الفنانة شيرين عبد الوهاب، المركز الأول في قائمة Billboard لأفضل 100 فنان عربي (للنساء) لمدة 11 أسبوعاً متتالية، بدءًا من 16 مارس 2024.

وبحسب بيان صحفي، تمكنت شيرين عبدالوهاب من دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية؛ لكونها الفنانة العربية التي بقيت لأطول فترة في قوائم الأغاني الأكثر رواجًا، لتستعيد مكانتها الفنية مجددا وبقوة.

واستطاعت أغاني شيرين، مثل "كلام عينه" و"الوتر الحسّاس" و"صبري قليل" أن تحتل المراكز الأولى في مختلف القوائم الموسيقية.

أحدث أعمال شيرين عبد الوهاب

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الأيام الماضية أحدث أغانيها بعنوان “عودتني الدنيا” عبر قناتها الرسمية على “تليجرام”.

أغنية “عودتني الدنيا” من ألحان تامر عاشور، وكلمات أحمد المالكي، وتوزيع النابلسي.

طرحت شيرين عبد الوهاب 6 أغانٍ من ألبومها الجديد، خلال الفترة الماضية، وهي “قالك نسيني، بتمنى أنساك، عسل حياتي، يقابل حبيبي، ما زال على البال، هنحتفل”، حيث حققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

أعمال شيرين عبد الوهاب

ألبوم "نساي" الذي طرحته شيرين في عام 2018 حقق نجاحًا باهرًا، حيث احتلت أغانيه المراكز الأولى في مختلف القوائم الموسيقية، ولا يزال هذا الألبوم يحقق نجاحًا حتى الآن.

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