ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك علي الإسماعيلي

تغلب نادي الزمالك علي نظيره الإسماعيلي بهدفين دون رد أحرزهما مصطفي شلبي في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول ونبيل عماد دونجا في الثواني الأخيرة من اللقاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 23 في المركز الثالث خلف الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 26 نقطة بينما يتصدر جدول ترتيب الدوري فريق بيراميدز برصيد 27 نقطة.

بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 12 في المركز الـ 14.

جدول ترتيب الدوري المصري