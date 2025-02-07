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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك علي الإسماعيلي

الزمالك والاسماعيلي
الزمالك والاسماعيلي
حمزة شعيب

تغلب نادي الزمالك علي نظيره الإسماعيلي بهدفين دون رد أحرزهما  مصطفي شلبي في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول ونبيل عماد دونجا في الثواني الأخيرة من اللقاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 23 في المركز الثالث خلف الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 26 نقطة بينما يتصدر جدول ترتيب الدوري فريق بيراميدز برصيد 27 نقطة.

بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 12 في المركز الـ 14.

جدول ترتيب الدوري المصري

  1. بيراميدز: يتصدر الترتيب برصيد 27 نقطة.
  2. الأهلي: يحتل المركز الثاني برصيد 26 نقطة.
  3. الزمالك: يحتل المركز الثالث برصيد 23 نقطة.
  4. المصري: يحتل المركز الرابع برصيد 19 نقطة.
  5. سيراميكا كيلوباترا: يتواجد في المركز الخامس بنفس رصيد النقاط (19 نقطة).
  6. حرس الحدود: يتواجد في المركز السادس برصيد 18 نقطة
  7. فاركو: يقع في المركز السادس بعد فوزه علي سيراميكا ليرتفع رصيده 18 نقطة
  8. بتروجيت: يقع في المركز السابع برصيد 17 نقطة 
  9. البنك الأهلي: يقع في المركز الثامن برصيد 17 نقطة 
  10. طلائع الجيش: يقع طلائع الجيش في المركز العاشر برصيد 16 نقطة
  11. سموحه: يقع سموحه في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.
  12. زد: يقع في المركز الـ 12 برصيد 14 نقطة 
  13. الاتحاد السكندري: يقع في المركز الـ 13 برصيد 14
  14. الإسماعيلي: في المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.
  15. غزل المحلة: في المركز الـ15 برصيد 11 نقطة.
  16. إنبي: في المركز الـ16 برصيد 7 نقاط.
  17. الجونة: في المركز الأخير برصيد 7 نقاط.
  18. مودرن سبورت: في المركز الـ17 برصيد 7 نقاط.
الدوري المصري الزمالك الإسماعيلي

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