شقيق شيرين عبد الوهاب ينفي شائعة حبسه 3 سنوات

نفى محمد عبد الوهاب- شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب ما تردد حول قيام الأخيرة بحبسه، وإدخال أمها للمستشفى، مؤكدًا أن والدتهما دخلت أجرت فحوصات في المستشفى فقط.

ونشر شقيق شيرين عبد الوهاب، صورة لعنوان خبر لإحدى المجلات اللبنانية، يتناول شائعة حول قيام الفنانة بحبس شقيقها وإدخال والدتها المستشفى، نافيًا ذلك جملة وتفصيلًا من خلال التعليق على الشائعة.

وكتب شقيق شيرين عبد الوهاب، في تعليقه: «الكلام ده غير مظبوط تماما دخول امى المستشفى ملوش اي علاقة باي حاجة ست كبيره وبنعملها فحوصات وبنطمن عليها مش اكتر .. القضية بقي تم الحفظ في النيابة للمره ال ١٢ تقريبا وانا متحبستش ولا اتحكم عليا ب ٣ سنين كل ده كلام غلط».

منشور شقيق شيرين عبد الوهاب

محامي شيرين عبد الوهاب

من جهة أخرى، أصدر ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانا منذ قليل، رد من خلاله على الشائعات والأكاذيب التي نشرت عن الفنانة شيرين عبد الوهاب وشقيقها محمد.

وقال ياسر قنطوش في بيانه: هناك حملة ممنهجة بعد النجاح الذي حققته الفنانة شيرين في كسب قضاياها وانتهاء عقدها بشكل رسمي مع إحدى الشركات طبقا للأحكام النهائيه الصادره من المحكمة.الاقتصادية.

واستكمل ياسر قنطوش في بيانه: فوجئنا بنشر أخبار كاذبة لا تمس للحقيقة بصلة الغرض منها هو التغطية على الحدث، والنصر القانوني الذي حدث لشيرين منذ يومين.

وأضاف قنطوش: قررنا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المهاترات والمغالطات وعمل محضر بمباحث الانترنت بتهمة نشر أخبار كاذبة تخص الفنانة شيرين، وزُعم أنها لم تتنازل عن قضيتها الشهيرة.

وأضاف: نوضح ذلك من خلال الرد بالمستندات القاطعه الدلالة على كل ما قالته شيرين والتنازل كان حقيقيًا في قضية شقيقها، وأن كل ما تم نشره خاطئًا.

واختتم قنطوش بيانه بالقول: لن يستطيع المغرضين والحاقدين التأثير على النصر القانوني الذي حصلت عليه شيرين وإشغال الرأي العام عن ذلك. الانتصار. بشائعات كاذبة.

شيرين - وما زال ع البال

في 17 يناير الماضي، طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم ومازال ع البال، عبر قناتها على تطبيق تليجرام.

ونشرت شيرين عبد الوهاب، بوستر الأغنية وعلقت: «ومازال ع البال .. اسمعوها على تليجرام دلوقتي .. كلمات تامر حسين .. ألحان مدين .. توزيع توما».