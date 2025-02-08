الشباب والرياضة تطلق قوافل تأهيلية شاملة بقرى القليوبية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، ثاني القواقل التوعوية التأهيلية الشاملة بالقليوبية ، بالتعاون مع الجامعات المصرية ، القوافل التوعوية التأهيلية الشاملة والتي تضم تخصصات " توعية صحية - تأهلية - طب بشري " ، بإجمالي ٣٠ قافلة شاملة تستهدف ٣٠٠٠٠ مستفيد كافة المحافظات ، وذلك للقرى الأكثر إحتياجا وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي إهتمام الوزارة بالقرى الأكثر إحتياجاً ، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تخدم النشء والشباب، إنطلاقاً من إهتمام الدولة والقيادة السياسية بالإرتقاء والنهوض بتلك القري، من خلال تنفيذ مبادرة "حياة كريمة "وتنفيذاً لإستراتيجية مصر للتنمية ٢٠٣٠ ، موضحاً أن القوافل الطبية تشمل تنظيم ندوات وحملات توعية حول الإدمان وبعض الأمراض المزمنة، في إطار توجهات الدولة بمحاربة ظاهرة المخدرات والتوعية بالأمراض المزمنة.

وتهدف القوافل التوعوية التأهيلية الشاملة إلى الارتقاء والنهوض بالقرى الأشد احتياجاً وتقديم الخدمات الصحية والندوات والحملات التوعوية، و إكساب طلاب الكليات المتخصصة خبرات من خلال التدريب التطبيقي ، و رفع المستوى الصحي للمواطنين وتوعيتهم.

وفي هذا السياق تم تنفيذ القافلة في قرية نامول مركز طوخ بمحافظة القليوبية شملت القافلة (توعية صحية - تأهيلية - طب بشري) ،وذلك بالتعاون مع جامعة بنها ، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، ويقوم بتقديم الخدمات الصحية والتوعوية والتأهيلية والعلاجية نخبة من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات جامعة بنها .

وتضمن تنفيذ القوافل تنفيذ حملات ومحاضرات توعية وتوزيع منشورات دعائية عن الإدمان، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وكذا محاضرات توعية عن التغذية السليمة للأطفال، وصحة المرأة والصحة الإنجابية وبعض الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية ضد الفيروسات المعدية وتنظيم الأسرة.