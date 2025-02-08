الأهلي سيطلب من اتحاد الكرة طاقم أجنبى لادارة مباراة القمة أمام الزمالك



كشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن ادارة النادي ستتقدم اليوم بطلب الى اتحاد الكرة لتعيين طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي والزمالك فى قمة الدوري المقرر لها يوم 22 فبراير الجاري .



ويرغب النادي الأهلي فى تغيين طاقم أجنبى فى ظل شكوى النادي من بعض القرارات التحكيمية فى المباريات الأخيرة .

وفى حالة تقدم الأهلي سيكون مطالبا بسداد كافة المستحقات المالية لاحضار طاقم أجنبى لادارة المباراة .



على جانب اخر .. شارك المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة؛ استعدادًا للمباريات القادمة.

وبدأ بن شرقي المشاركة في التدريبات الجماعية تدريجيًا، بعد تعافيه تماما من الإصابة، وبعد اجتياز برنامج التأهيل.



وكان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز على حساب بتروجت بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على استاد السلام ضمن منافسات البطولة.



ويستعد الأهلي لمباراة غزل المحلة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.