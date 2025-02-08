الزمالك يقترب من صفقة جديدة قبل غلق القيد .. تعرف عليه

اقترب نادي الزمالك من إبرام صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق فى الانتقالات الشتوية الحالية حيث أكدت مصادر داخل النادي أن الادارة حصلت على توقيع أحمد الجفالي، لاعب الاتحاد المنستيري لمدة 3 سنوات ونصف.



وأوضحت المصادر أن اللاعب أحمد الجفالي قد يصل القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة من أجل حسم انتقاله بشكل نهائى خاصة قبل غلق باب القيد الذى ينتهى اليوم فى اتحاد الكرة .



ويواصل الزمالك، البحث عن احتياجاته لتدعيم صفوف الفريق، من أجل المنافسة على مسابقة الدوري المصري الممتاز، والحفاظ على لقب الكونفدرالية الإفريقية.



وكان مجلس الزمالك، أعلن في وقت سابق، عن اتمام ضم الثنائي محمود جهاد لاعب فاركو، وأحمد حسام مدافع الجونة، بالإضافة إلى المغربى صلاح مصدق، وفقًا لما كشفه وكيله.