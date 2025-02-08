بركات : سموحة يستحق ضربة جزاء أمام بيراميدز



أكد محمد بركات عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق ان نادي سموحة يستحق ضربة جزاء أمام بيراميدز فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس فى الاسبوع الثانى عشر لبطولة الدوري المصري .



وقال محمد بركات فى تصريحات تليفزيونية أن كرة سموحة ضربة جزاء صحيحة خاصة أن الكرة اصطدمت بيد المدافع واليد لم تكون فى محيط الجسم .



وأشار بركات الى أنه لا يوجد أى حكم يريد أن يخطأ ولا يقصد الخطأ .. الحكم الذي يُخطئ ونُطالب بأن يكون المعيار واحدًا، لكن لا يوجد لدينا حكم في مصر مشكوك في نزاهته، أو يقصد أن يربح فريقًا أو يخسر آخر".



وتابع : "إذا احتسب الحكم ركلة جزاء وآخر لم يحتسبها، فنقول إن كل حكم له رؤيته، لكن المشكلة تكمن عندما يحدث ذلك من نفس الحكم في نفس الكرة ويتغير قراره".