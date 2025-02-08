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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"أبو الزعابيب" يبدأ اليوم.. تعرف على أسرار شهر أمشير وتأثيره على الطقس

حالة الطقس
حالة الطقس

يبدأ شهر أمشير (من 8 فبراير إلى 9 مارس) والمعروف بـ"أبو الزعابيب"، اليوم السبت 8 فبراير السبت وينتهى فى 9 مارس المقبل بسبب التقلبات الجوية الذى تتزامن معه  حين تنشط الرياح وتزداد سرعتها.

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن أمشير يبدأ السبت ويستمر حتى  9 مارس، ويهل علينا بانخفاض فى الحرارة ورياح وبعض الرمال والأتربة على الساحل الشمالى الغربى وتمتد لشمال الدلتا أيضًا وقد تصل حتى القاهرة.

أشهر التقويم القبطي:

1.    توت: (من 11 سبتمبر إلى 10 أكتوبر)
2.    بابة: (من 11 أكتوبر إلى 9 نوفمبر)
3.    هاتور: (من 10 نوفمبر إلى 9 ديسمبر)
4.    كيهك: (من 10 ديسمبر إلى 8 يناير)
5.    طوبة: (من 9 يناير إلى 7 فبراير)
6.    أمشير: (من 8 فبراير إلى 9 مارس)
7.    برمهات: (من 10 مارس إلى 8 أبريل)
8.    برمودة: (من 9 أبريل إلى 8 مايو)
9.    بشنس: (من 9 مايو إلى 7 يونيو)
10.    بؤونة: (من 8 يونيو إلى 7 يوليو)
11.    أبيب: (من 8 يوليو إلى 6 أغسطس)
12.    مسرى: (من 7 أغسطس إلى 5 سبتمبر)
13.    النسيء: (5 أو 6 أيام في نهاية السنة)


 أمشير 2025

ويعرف عن شهر أمشير بأنه الشهر السادس فى التقويم القبطى،  يأتى بعد شهر طوبة هو الشهر الخامس فى التقويم القبطى والمعروف بالبرودة.


التاريخ القبطى

والتقويم القبطى هو التقويم الدينى الرسمى للاقباط فى مصر  وبدأ يوم 29 أغسطس عام 284 ميلادية وتوت هو أول شهور التقويم القبطى.

جدير بالذكر أن كلمة "قبطي" ترجع إلى اللفظ المصري القديم "جبيتيو"، الذي تحور لاحقًا إلى "قبط". وعند دخول العرب مصر، استُخدم المصطلح للإشارة إلى سكان البلاد، ثم أصبح لاحقًا مرتبطًا بالمسيحيين المصريين تحديدًا.

حالة الطقس 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الاسبوع المقبل بالتزامن مع بداية شهر أمشير أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، مائل للدفء على  جنوب سيناء وجنوب الصعيد،شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر.

وتسود شبورة مائية صباحا على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد اليوم السبت.


وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بدءًا من الغد وحتى الخميس المقبل. ويكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة يومى الاربعاء والخميس.

الرياح التقلبات أمشير أشهر التقويم القبطي أبو الزعابيب

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