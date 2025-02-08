انتصار الأهلي والزمالك في الجولة الأولى من مرحلة حسم لقب دوري اليد

أقيمت امس مباريات الجولة الأولى من منافسات المرحلة الثانية والنهائية من المنافسة على لقب دوري المحترفين لكرة اليد.

وحققت أندية الزمالك والأهلي وطلائع الجيش وسموحة الفوز في منافسات الجولة الأولى.

وتقام المرحلة النهائية بين 8 فرق بدوري من دورين بنظام الذهاب والإياب.

وحقق الزمالك انتصاره على الزهور بنتيجة 27-22، بينما تغلب الأهلي على هليوبوليس 35-23.

وحسم طلائع الجيش فوزه أمام سبورتنج في مباراة مثيرة بنتيجة 21-20، كما خطف سموحة الفوز أمام البنك الأهلي بنتيجة 24-23.

ويحصد الفريق الفائز في الوقت الأصلي 3 نقاط، بينما إذا تم اللجوء لرميات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل يحصل الفائز على نقطتين مقابل نقطة واحد للفريق المهزوم.

وبذلك رفع الزمالك رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب، ويليه الأهلي في المركز الثاني بـ 9 نقاط.

بينما انفرد طلائع الجيش بالمركز الثالث برصيد 7 نقاط، وصعد سموحة للمركز الرابع بـ 6 نقاط، ويأتي البنك الأهلي خامسا بـ 4 نقاط، بينما سبورتنج في المركز السادس بـ 3 نقاط، أما هليوبوليس فيتجمد رصيده عند نقطة واحدة بالمركز السابع، ويتذيل الزهور الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وتقام مباريات الجولة الثانية من مرحلة حسم لقب الدوري يوم الثلاثاء الموافق 11 من شهر فبراير الجاري.

ويأتي جدول مباريات الجولة الثانية كالآتي:

سموحة × الأهلي - 6 مساء - صالة سموحة

طلائع الجيش × البنك الأهلي - 6 مساء - صالة طلائع الجيش

الزهور × سبورتنج - 6 مساء - صالة الزهور

هليوبوليس × الزمالك - 7 مساء - صالة نادي هليوبوليس بالشروق.