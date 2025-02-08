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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم سعيد: محمد شحاتة يمتلك روحًا قتالية غير موجودة في أبناء الزمالك

محمد شحاتة
محمد شحاتة
رباب الهواري

أثني إبراهيم سعيد، نجم الكرة المصرية السابق، علي الأداء الذي قدمه محمد شحاتة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال مباراة فريقه أمام الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وانتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد.

وأكد إبراهيم سعيد على الروح القتالية التي يتمتع بها شحاتة داخل الملعب، مشيرًا إلى أنه من بين القلائل الذين يظهرون برغبة كبيرة في تحقيق الفوز داخل الفريق.

 وقال سعيد: "محمد شحاتة قدم أداءً مميزًا أمام الإسماعيلي، إنه لاعب يمتلك روحًا قتالية غير موجودة في أبناء الزمالك حاليًا".

وكان فريق الزمالك قد فاز على نظيره الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 23 نقطة.

بهذا الانتصار، رفع الزمالك رصيده إلى 23 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني وبيراميدز المتصدر. في المقابل، تجمد رصيد الإسماعيلي عند 12 نقطة، ليبقى في المركز الرابع عشر، مواصلاً معاناته بعد تلقيه الخسارة السادسة هذا الموسم.

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