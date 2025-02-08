كوريا الشمالية: أسلحتنا النووية ليست "ورقة مساومة"

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن كوريا الشمالية، اليوم السبت، إن أسلحتها النووية ليست مخصصة للمفاوضات التي قد تقايضها بالمال بل للاستخدام القتالي ضد أعداء يهددون شعبها والسلام العالمي.

والأربعاء الماضي قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون خلال زيارة لمصنع لإنتاج مواد نووية، إن المواجهة مع الدول المعادية والشريرة "حتمية"، داعيًا إلى تكثيف "الدرع النووي" للبلاد.

وجاءت تصريحات كيم بعد أيام فقط من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه السعي للتواصل مجدداً مع بيونج يانج، من أجل محادثات متجددة.

ووصف كيم البيئة الأمنية في كوريا الشمالية بأنها "الوضع الأكثر اضطراباً في العالم حيث تكون المواجهة طويلة الأمد مع أكثر الدول المعادية شراسة أمراً لا مفر منه"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية الأربعاء.