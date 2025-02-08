وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية مع أوغندا بمختلف المجالات

أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الدولة للشئون الخارجية في أوغندا، هنري أورييم أوكيلو، حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع أوغندا في مختلف المجالات، لاسيما في المجال السياسي والاقتصادي والأمني.



ويأتي الاتصال الهاتفي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية الترتيب لعقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية والفنية خلال الشهر الجاري؛ بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.



وتناول الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية مع قرب انعقاد القمة الأفريقية القادمة.



كما اتفق الجانبان على تبادل التأييد في المنظمات الإقليمية والدولية.



ومن جانبه، أعرب الوزير الأوغندي عن تقديره لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين (القاهرة) و(كمبالا) مشيدًا بالدور المصري في دعم جهود التنمية في أوغندا.

وأكد على تطلعه إلى تعزيز التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.