أبرز مباريات اليوم السبت 8-2-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 8 - 2 - 2025 عددا من المباريات ابرزها مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد فى الدوري الإسباني



مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي



ليدز يونايتد X ميلوول – الساعة 2:15 ظهرا

ليتون أورينت X مانشستر سيتي – الساعة 2:15 ظهرا

كوفنتري سيتي X إبسويتش تاون – الساعة 5 مساء

ساوثهامتون X بيرنلي – الساعة 5 مساء

إيفرتون X بورنموث – الساعة 5 مساء

ستوك سيتي X كارديف سيتي – الساعة 5 مساء

بريستون نورث ايند X ويكمب وندررز – الساعة 5 مساء

ويجان أثليتيك X فولهام – الساعة 5 مساء

برمنجهام سيتي X نيوكاسل يونايتد – الساعة 7:45 مساء

برايتون X تشيلسي – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني



سيلتا فيجو X ريال بيتيس – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

أتلتيك بيلباو X جيرونا – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

لاس بالماس X فياريال – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال مدريد X أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي



هيلاس فيرونا X أتالانتا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

إمبولي X ميلان – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

تورينو X جنوى – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الالماني



بوروسيا دورتموند X شتوتجارت – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

هوفنهايم X يونيون برلين – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

فرايبورج X هايدنهايم – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 9



فولفسبورج X باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

ماينز 05 X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1

بوروسيا مونشنجلادباخ X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



نيس X لانس – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ليل X لوهافر – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2

سانت إيتيان X رين – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



الخلود X الرياض – الساعة 3:55 عصرا على قناة SSC 1

الأخدود X الاتفاق – الساعة 5:40 مساء على قناة SSC 1

ضمك X الهلال – الساعة 7 مساء على قناة SSC 1

مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة



الشمال X الغرافة – الساعة 3:30 عصرا على قناة الكأس القطرية 1

الخور X العربي – الساعة 5:45 مساء على قناة الكأس القطرية 2

الشحانية X الريان – الساعة 5:45 مساء على قناة الكأس القطرية 1

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



الاتحاد السكندري X المصري البورسعيدي – الساعة 4 عصرا على قناة ON TIME SPORT 1

البنك الأهلي X زد اف سي – الساعة 7 مساء على قناة ON TIME SPORT 1