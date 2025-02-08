أبرز مباريات اليوم السبت 8-2-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 8 - 2 - 2025 عددا من المباريات ابرزها مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد فى الدوري الإسباني
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي
ليدز يونايتد X ميلوول – الساعة 2:15 ظهرا
ليتون أورينت X مانشستر سيتي – الساعة 2:15 ظهرا
كوفنتري سيتي X إبسويتش تاون – الساعة 5 مساء
ساوثهامتون X بيرنلي – الساعة 5 مساء
إيفرتون X بورنموث – الساعة 5 مساء
ستوك سيتي X كارديف سيتي – الساعة 5 مساء
بريستون نورث ايند X ويكمب وندررز – الساعة 5 مساء
ويجان أثليتيك X فولهام – الساعة 5 مساء
برمنجهام سيتي X نيوكاسل يونايتد – الساعة 7:45 مساء
برايتون X تشيلسي – الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
سيلتا فيجو X ريال بيتيس – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3
أتلتيك بيلباو X جيرونا – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3
لاس بالماس X فياريال – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
ريال مدريد X أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا X أتالانتا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD
إمبولي X ميلان – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD
تورينو X جنوى – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الالماني
بوروسيا دورتموند X شتوتجارت – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5
هوفنهايم X يونيون برلين – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 6
فرايبورج X هايدنهايم – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 9
فولفسبورج X باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
ماينز 05 X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1
بوروسيا مونشنجلادباخ X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
نيس X لانس – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4
ليل X لوهافر – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2
سانت إيتيان X رين – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الخلود X الرياض – الساعة 3:55 عصرا على قناة SSC 1
الأخدود X الاتفاق – الساعة 5:40 مساء على قناة SSC 1
ضمك X الهلال – الساعة 7 مساء على قناة SSC 1
مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة
الشمال X الغرافة – الساعة 3:30 عصرا على قناة الكأس القطرية 1
الخور X العربي – الساعة 5:45 مساء على قناة الكأس القطرية 2
الشحانية X الريان – الساعة 5:45 مساء على قناة الكأس القطرية 1
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الاتحاد السكندري X المصري البورسعيدي – الساعة 4 عصرا على قناة ON TIME SPORT 1
البنك الأهلي X زد اف سي – الساعة 7 مساء على قناة ON TIME SPORT 1