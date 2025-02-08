إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بالطريق الاوسطي بالشرقية

أصيب 5 أشخاص بكدمات وكسور وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي 7 راكب بالطريق الاوسطي نزلة بلبيس وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس باستقبال كلا من "حسن ص ح" 47 سنة و"حسام س م" 60 سنة و"احمد د ش" 42 سنة و"رمضان ا ع" 23 سنة و"يوسف ا ا" 25 سنة مقيمين بنها بمحافظة القليوبية مصابين بكدمات وكسور وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي 7 راكب بالطريق الاوسطي نزلة بلبيس وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.