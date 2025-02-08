مكان وموعد جنازة والدة المايسترو مصطفى حلمي أمين

كشفت الفنانة التشكيلية منى حلمي أمين -شقيقة المايسترو مصطفى حلمي- تفاصيل صلاة الجنازة على والدتها، التي وافتها المنية صباح اليوم السبت 8 فبراير.

وكتبت منى حلمي أمين، عبر فيسبوك: «صلاه الجنازه اليوم ظهرا في مسجد الرحمن الرحيم .. وتدفن بمقابر الاسره فى الغفير بصلاح سالم .. وسوف يحدد بعد مكان العزاء».

وفاة والدة مصطفى حلمي

أعلنت الفنانة نادية مصطفى، خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة والدة المايسترو مصطفى حلمي «زوج المطربة سوما»، وذلك صباح اليوم السبت 8 فبراير، ولم تكشف أي تفاصيل حول الجنازة وتشييع الجثمان.

وكتبت نادية مصطفى، عبر فيسبوك: «إنا لله وإنا اليه راجعون.. انتقلت إلى جوار ربها الحاجة بثينة زوجة الموسيقار ونقيب الموسيقيين الأسبق الأستاذ حلمي أمين، ووالدة أخواتي الغاليين، المايسترو د. مصطفي حلمي أمين ومحمد حلمي أمين ومُنّا حلمي أمين وهبة حلمي أمين وحماة المطربة سومة».

وتابعت نادية مصطفى، بالدعاء للمتوفاة قائلة: «اللهم ارحمها واعفو عنها وثبتها عند السؤال، وأسكنها الفردوس الأعلى وأبدلها بدار خيرًا من دارها، وأهلًا خيرًا من أهلها، خالص عزائي لأخواتي الغاليين، ربنا يصبركم حبايبي على فراقها، وكل حبايبها يارب فضلاً وليس أمراً الدعاء للمرحومة بالمغفرة ولأهلها بالصبر والسلوان بإذن الله».