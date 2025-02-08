بمشاركة 5 محافظات.. اتحاد السلة يختتم مهرجان الميني باسكت في الأقصر

اختتم الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، فعاليات مهرجان الميني باسكت الذي أقيم في محافظة الأقصر لأول مرة، تحت إشراف نيرة أنور عضو مجلس إدارة اتحاد السلة ورئيس لجنة الميني باسكت ولجنة 3x3.

وشهدت فعاليات المهرجان الشتوي مشاركة كبيرة وصلت إلى 600 لاعب ولاعبة، من خمس محافظات هي ( الأقصر وقنا وسوهاج والغردقة والمنيا).

وحضر فعاليات مهرجان الميني باسكت كلا من محمد فتحي نائب رئيس اتحاد كرة السلة، ونيرة محمد أنور عضو مجلس إدارة اتحاد السلة، و إسماعيل محمد رئيس نادي مسلمين أرمنت، وصلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وحسين بدوي رئيس قطاع الرياضة بنادي سيتي كلوب فرع الأقصر وأعضاء مجلس إدارة نادي شبان مسلمين أرمنت.

وأقيمت فعاليات المهرجان في ملعب سيتي كلوب الأقصر وصالة الألعاب الرياضية للقوات المسلحة بالأقصر، وسط حضور كبير من اللاعبين وعائلاتهم.

ويأتي إقامة المهرجان الشتوي للمني باسكت لأول مرة في محافظة الأقصر، وهو المهرجان الثاني تواليا الذي تقيمه لجنة الميني باسكت برئاسة نيرة أنور عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، بعد النسخة الأولى التي أقيمت في محافظة كفر الشيخ الأسبوع الماضي.

الجدير بالذكر أن إقامة هذه المهرجانات تأتي ضمن خطة اتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، من أجل نشر اللعبة وزيادة قاعدة ممارسيها، في أنحاء الجمهورية، واكتشاف مواهب جديدة في مختلف محافظات مصر، تساهم في تدعيم المنتخبات الوطنية.