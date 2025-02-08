الاستعدادات الأخيرة لاستقبال الأسرى المرتقب الإفراج عنهم بالضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إننا وصلنا إلى قصر رام الله الثقافي، حيث تتم الاستعدادات الأخيرة لاستقبال الأسرى المنوي الإفراج عنهم في الدفعة الخامسة، ويتواجد بعض العائلات الفلسطينية التي تنتظر ذويها بفارغ الصبر.

وأضافت السلامين، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدفعة الخامسة تضم 183 أسيرًا سيتم الإفراج عنهم، منهم 111 أسيرًا من غزة تم اعتقالهم خلال أحداث 7 أكتوبر 2023، أيضًا نتحدث عن الإفراج عن 42 أسيرًا من الضفة الغربية، و7 من الأسرى الفلسطينيين سيتم إبعادهم إلى خارج الضفة الغربية وغزة.

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية، أننا شهدنا منذ أمس اقتحامات لمنازل الفلسطينيين بمدينة رام الله، والعبث بمحتويات المنازل، وتهديد الفلسطينيين إذا أقيم أي مظهر احتفالي للعائلات الفلسطينية وذويهم من الأسرى الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم، بأنه سيتم اعتقال العائلة بأكملها، هم يريدون فقط الأقارب من الدرجة الأولى.

ولفتت مراسلة القاهرة الإخبارية، إلى أنه بالرغم من تهديدات الشاباك الإسرائيلي، إلا أن الفلسطينيين يرفضون الخضوع لهذه التهديدات من قبل الاحتلال، ويقيمون الاحتفالات، خاصة أن الفرحة منقوصة، لأن قوات الاحتلال تفرض المزيد من القيود.





