أفضل 9 أنواع من الجبنة.. صحية ولذيذة

تعد الجبنة من الأطعمة الأساسية في العديد من المطابخ حول العالم، حيث تتميز بمذاقها الغني وفوائدها الغذائية العديدة فضلا عن سهولة استخدامها، ولكن عند اختيار الجبن، قد يبحث البعض عن خيارات صحية تتناسب مع نظامهم الغذائي.

ووفقا لما جاء في موقع health نستعرض تسعة من أكثر أنواع الجبن الصحية:

1. جبنة الفيتا

تُعد جبنة الفيتا من أكثر أنواع الجبن شعبية في المطبخ المتوسطي، وتتميز بقوامها الطري ونكهتها المالحة. تُصنع عادةً من حليب الأغنام أو الماعز، وتحتوي على نسبة جيدة من الكالسيوم وفيتامين ب12، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لدعم صحة العظام والجهاز العصبي. ويمكن إضافتها إلى السلطات وأطباق المعكرونة لإضفاء نكهة لذيذة.

2. البارميزان

يعد الجبن البارميزان من أكثر الأنواع الغنية بالبروتين والكالسيوم، كما يحتوي على نسبة منخفضة جدًا من اللاكتوز، مما يجعله خيارًا مناسبًا لمن يعانون من حساسية اللاكتوز وبفضل نكهته القوية، يمكن استخدامه بكميات صغيرة لتعزيز طعم الأطباق المختلفة مثل السلطات والمكرونة.

3. الجبنة القريش

يتميز الجبن القريش بقوامه الطري وطعمه الخفيف، وهو غني بالبروتين ومنخفض الدهون، مما يجعله مناسبًا لمن يتبعون أنظمة غذائية صحية أو يسعون لفقدان الوزن كما يحتوي على نسبة عالية من السيلينيوم، الذي يعزز صحة الجهاز المناعي ويمكن تناوله كوجبة إفطار مع الفواكه أو إضافته إلى السلطات.

4. الجبنة الشيدر

تعد الجبنة الشيدر من أكثر أنواع الجبن انتشارًا في العالم وتتميز بقوامها الصلب ونكهتها القوية التي تزداد حدة مع مرور الوقت.

يحتوي هذا النوع من الجبن على نسبة عالية من الكالسيوم، فيتامين أ، والبروتين، مما يجعله مفيدًا لصحة العظام والعضلات ويمكن تناوله مع السندويشات أو إضافته إلى الأطباق المختلفة.

5. الريكوتا

تعد الجبنة الريكوتا من الأطعمة الشهية، وهي غني بالبروتينات والفيتامينات مثل ب12 وفيتامين أ.

يمكن استخدامه في الأطباق الحلوة والمالحة، مثل اللازانيا أو الحلويات الصحية، كما أنه متوفر بأنواع قليلة الدسم لمن يبحثون عن خيارات صحية أكثر.

6. جبن المانشيجو

يتم صنع جبن المانشيجو في إسبانيا من حليب الأغنام وبالتالى فهو غني بالكالسيوم والبروتين ويتميز بقوامه المتفتت ونكهته اللاذعة التي تصبح أقوى مع تقدمه في العمر ويمكن إضافته إلى أطباق الخضروات أو تناوله كوجبة خفيفة مع الفواكه والمكسرات.

7. الجبن الأزرق

تتميز أنواع الجبن الأزرق مثل الروكفور والجورجونزولا بطعمها الحاد وقوامها المميز، وهي غنية بالكالسيوم وفيتامينات ب، مما يساعد في دعم صحة العظام والجهاز العصبي ويفضل تناوله بكميات معتدلة بسبب محتواه العالي من الصوديوم، ويمكن إضافته إلى السلطات أو المكرونة لإضفاء نكهة مميزة.

8. الموزاريلا

تعد الجبنة الموزاريلا من الأطعمة الصحية الجيدة بفضل احتوائه على نسبة منخفضة من الصوديوم مقارنة بالجبن الأخرى ويتميز بقوامه المطاطي عند الذوبان، ويستخدم في البيتزا واللازانيا وسلطة الكابريزي كما أنه غني بفيتامين ب12، مما يجعله مفيدًا لصحة الأعصاب والدماغ.

9. جبن الماعز

يعد هذا النوع من الجبنة بديل صحي وخفيف حيث يتميز جبن الماعز بقوامه الكريمي ونكهته الفريدة، وهو مناسب لمن يعانون من حساسية تجاه منتجات حليب البقر.

يحتوي على النحاس والريبوفلافين، وهما عنصران أساسيان لإنتاج الطاقة وتعزيز صحة الخلايا ويمكن استخدامه في الحلويات أو إضافته إلى السلطات لإضفاء مذاق مميز.

يمكن دمج أنواع الجبنة الصحية في النظام الغذائي اليومي بطرق مبتكرة، مثل إضافتها إلى السلطات أو تناولها مع الفواكه والمكسرات للحصول على وجبة متوازنة.