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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مبادرة "كتف في كتف” لحزب مستقبل وطن ترسم البهجة بـ 70 جهاز عرائس و7رحلات عمرة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

شهد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقة النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، النائب محمد عريبي الأمين العام للحزب بالغربية وقيادات حزب مستقبل وطن ،الاحتفالية الكبرى الذي نظمها الحزب ضمن مبادرة “كتف في كتف ”، والتي تضمنت توزيع 70 جهاز عرائس لمساعدة الفتيات المقبلات على الزواج، وتقديم 7 رحلات عمرة للفائزين، بالإضافة إلى منح جوائز مالية لـ 33 من حفظة القرآن الكريم، وذلك تقديرًا لجهودهم في حفظ كتاب الله وتشجيعهم على مواصلة التفوق، أقيمت الاحتفالية بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ واللواء أحمد انور السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والفنانين والمشاهير إلى جانب القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الغربية، وقد شهد الحفل تفاعلاً كبيرًا من الحاضرين الذين أشادوا بالدور المجتمعي الذي يقوم به الحزب لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز قيم التكافل بين أفراد المجتمع.

وخلال كلمته، أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن مثل هذه المبادرات تعكس الدور الإيجابي للأحزاب السياسية في تقديم الدعم الحقيقي للمواطنين، مشيرًا إلى أن “كتف بكتف” تعد نموذجًا للتعاون الفعّال بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة، وقال المحافظ:ما نشهده اليوم هو مثال حي على التعاون المثمر بين الجهات التنفيذية والمجتمعية، حيث يساهم في تخفيف الأعباء عن الأسر، ويقدم الدعم للفتيات المقبلات على الزواج، كما يشجع الشباب على التمسك بالقيم الدينية من خلال تكريم حفظة القرآن الكريم. نشكر حزب مستقبل وطن على هذه الجهود التي تدعم الاستقرار الاجتماعي وتحقق التكافل بين أبناء الوطن.”

من جانبه، أكد قيادات حزب مستقبل وطن أن الحزب يعمل بشكل مستمر على تقديم المبادرات التنموية والخدمية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرين إلى أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للحزب، وحرصه على مساندة الفئات المستحقة في مختلف المجالات.

وقال النائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ،نحرص دائمًا على تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، سواء من خلال تجهيز العرائس، أو تنظيم رحلات العمرة، أو دعم حفظة القرآن الكريم الذين يمثلون نموذجًا مشرفًا للشباب المصري.”

وعبّر المستفيدون من المبادرة عن سعادتهم البالغة بهذا الدعم الذي حصلوا عليه، موجهين الشكر لمحافظ الغربية وقيادات حزب مستقبل وطن على هذه المبادرات التي تخفف الأعباء عن كاهل الأسر وتوفر فرصًا جديدة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وفي ختام الحفل، تم توزيع أجهزة العرائس والجوائز المالية ورحلات العمرة على المستحقين وسط أجواء من الفرحة والبهجة، حيث أكد الحضور أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التي تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزز روح التعاون بين جميع فئات المجتمع.

محافظ الغربية العرائس حزب مستقبل وطن بالغربية احتفالية

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