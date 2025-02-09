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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمشاركة 25 جامعة مصرية.. انطلاق فعاليات «هاكاثون التعليم الذكي» بجامعة بنها اليوم

جامعة بنها
جامعة بنها
إبراهيم الهواري

تنطلق اليوم الأحد فعاليات "هاكاثون التعليم الذكي"، والمقام في جامعة بنها تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ “ISF"، ومعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها إن الفرق المتأهلة عددها 35 فريقا يمثلون 25 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية حيث تشارك جامعة بنها، والمنصورة الجديدة بثلاث فرق فيما تشارك بعض الجامعات بفريقين وهي جامعة المنوفية، وجامعة مطروح، والجامعة المصرية الصينية، وجامعة دمياط، وجامعة أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الزقازيق، بجانب مشاركة فريق واحد لكل جامعة من الجامعات التالية وهي: جامعة القاهرة، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الدلتا التكنولوجية، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة البريطانية، وجامعة المنصورة، وجامعة بنها الأهلية، وجامعة بورسعيد، وجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة زويل للعلوم، وجامعة سيناء، وجامعة الجلالة، وجامعة حلوان، وجامعة أسيوط، وجامعة كفر الشيخ، والأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا، ومعاهد العبور.
وأضاف الجيزاوي أن مسارات الهاكاثون تتكامل بغرض المساهمة في استحداث حزمة من الأفكار والمشاريع البرامجية الحديثة وتطويع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين عملية التعليم وتعزيز فعالية التعلم، مشيرًا إلى أن جميع المسارات الهاكاثون تتكامل لإيجاد حلول مبتكرة في مجالات مختلفة تشمل: التعليم عن بُعد، التفاعلية في التعليم، أدوات التعليم المرنة، منصات تعلم اللغات، تحويل التعلم إلى لعبة، أنظمة دعم المتعلمين، تحليل البيانات للتعليم.
وأوضحت الدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن باب التقدم للمشاركة في المسابقة قد تم افتتاحه يوم 2 نوفمبر  من العام الماضي، واستمر التسجيل متاحًا حتى يوم 15 يناير من العام الجاري حينما أعلنت جامعة بنها عن مشاركة 214 فريق يمثلون 57 جامعة حكومية وخاصة وأهلية، وبعد التصفيات الأولية نجح 35 فريق يمثلون 25 جامعة حكومية وخاصة وأهلية في المشاركة بالمرحلة النهائية من الهاكاثون حيث من المتوقع مشاركاتهم بأفكارهم ومشاريعهم في 7 مسارات تمثلهم المسابقة.
وأشار الدكتور شادي المشد المدير التنفيذي للمعلومات ومنسق عام الهاكاثون أن الجامعة حريصة على إقامة "هاكاثون التعليم الذكي" من منطلق الإيمان بدور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التحول الرقمي بجانب السعي المستمر لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار، والبحث، والتطوير، من خلال تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية مؤكدًا توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح الهاكاثون ومساعدة الطلاب من الفرق المختلفة في تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم مشيرًا إلى تقدم جامعة بنها جوائز مالية للفرق الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى، في 7 مسارات، وذلك بإجمالي 280 ألف جنية من جامعة بنها وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قيمتها 20,000 جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 12,000 جنيه، في حين يحصل الفائز بالمركز الثالث على 8,000 جنيه.

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