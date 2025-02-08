ديربي مدريد.. ألفاريز يتقدم لأتلتيكو على الريال بالليجا

تقدم فريق أتلتيكو مدريد بهدف نظيف على نظيره ريال مدريد، في إطار منافسات الجولة 23 بالدوري الإسباني.

وجاء هدف أتلتيكو مدريد عن طريق جوليان ألفاريز في الدقيقة 35، من ركلة جزاء.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فران جارسيا - أوريلين تشواميني - راؤول أسينسيو - لوكاس فاسكيز

الوسط: داني سيبايوس - جود بيلينجهام - فيدي فالفيردي

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو.

فيما جاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماركوس يورينتي، خوسيه خيمينيز، كليمو لونجليه، خافي غالان.

خط الوسط: جوليانو سيميوني، رودريجو دي بول، باريوس، صامويل لينو.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، أنطوان جريزمان.

ويتصدر فريق ريال مدريد الدوري برصيد 49 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الوصيف أتلتيكو مدريد.