عكس التوقعات.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 9 فبراير 2025

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعًا طفيفًا خلال اليومين الماضيين ، وذلك عكس التوقعات ، حيث توقع عدد من الخبراء انخفاضًا تدريجيًا في أسعار الدواجن والبيض بعد فتح باب الاستيراد من الخارج.



أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة 91 جنيهًا بعد ما وصل إلى 87 جنيهًا منذ أيام قليلة، وتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهات، وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات حوالى 69 جنيهًا للكيلو بعد ما وصل سعرها إلى 73 جنيهًا أمس وتصل للمستهلك بسعر 79 جنيهًا.



كذلك استقر سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 92 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهات.



وتراجع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، بعدما كان سعرها 124 حنيها وتصل للمستهلك بسعر 127 جنيهًا.



ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم من 190 لـ 220 جنيهًا في بعض المحلات، حسب المنطقة، بعدما وصل سعره إلى 220 جنيهًا منذ أسابيع قليلة.





أسعار البيض اليوم الأحد

سعر كرتونة البيض الأحمر 145 جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 145 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 129 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 133 جنيها.



أسعار البط اليوم

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات 11 جنيها.

كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها.

كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها.

لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيها.

لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .

لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.



الجدير بالذكر أنه شهدت أسعار الدواجن والبيض ارتفاعا خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع التكلفة فى فصل الشتاء ، مع زيادة الإقبال على شراء الدواجن وبالتالي ارتفع سعرها .بالأسواق ، ويتساءل الجميع عن الأسعار خلال شهر رمضان.

وتدخلت الحكومة متمثلة فى وزارة الزراعة لضبط الأسعار بالأسواق ، وقامت بفتح باب الاستيراد للدواجن وكتاكيت التسمين والبياض والبيض المخصب كمدخلات انتاج مع التشديد على الإلتزام بكافة الضوابط والمعايير والاشتراطات المنظمة المتبعة فى ذات الشأن، على أن يتم الإستيراد من مناشىء موقفها الوبائى يسمح بالإستيراد، وأن تتصف القطعان الواردة للبلاد بمعدلات الأداء المتميزة والإنتاجية العالية.

كذلك السماح باستيراد بيض المائدة لضبط الأسعار يأتى ذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن ومواكبة الزيادة الموسمية على الطلب من الدواجن ومنتجاتها خلال الفترة القادمة واستعداداً لشهر رمضان المبارك.

