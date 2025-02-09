كريم حسن شحاتة يكشف سبب فشل صفقة الأهلي لضم نجم بوليسيا الأوكراني

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن أولكسندر نازارينكو لاعب نادى بوليسيا الأوكراني الذي كان يقصده مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بوصفه بقطعة الشطرنج للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي .

وأضاف كريم حسن شحاتة خلال برنامج كورة كل يوم المذاع علي قناة الحياة أن الأهلي أرسل عرضًا رسميًا لنادي بوليسيا الأوكراني من آجل ضم اللاعب أولكسندر مقابل 2 مليون دولار لكن ناديه تمسك بالحصول على 3 ونصف مليون دولار مما تسبب في فشل الصفقة.

وأوضح كريم حسن شحاتة أن الأهلي ينتظر الموسم المقبل من أجل الدخول في مفاوضات مع النادي الأوكراني من الحصول على خدمات اللاعب .