هيئة الرعاية الصحية بإقليم القناة وسيناء تعقد اجتماعها التأسيسي الأول |صور

عقدت الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور محمد بدر، الاجتماع التأسيسي الأول لمستشفيات الهيئة لعام 2025، وذلك في قاعة المؤتمرات بمجمع الإسماعيلية الطبي، بحضور عدد من القيادات الصحية البارزة.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، والدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة والمشرف العام على فرع الهيئة بجنوب سيناء، إلى جانب مديري الأفرع المختلفة، حيث شارك الدكتور أحمد حسن سالم ، مدير فرع بورسعيد، والدكتور علي رفعت مدير فرع الإسماعيلية، والدكتور أحمد شفيق مدير فرع السويس، إضافة إلى مديري إدارات الرعاية الثانوية والثالثية وأعضائها، ومديري المستشفيات، والمديرين الطبيين، ومديري المكاتب الفنية بالمستشفيات.

يأتي هذا الاجتماع التأسيسي الأول في إطار تعزيز التواصل وتنظيم العمل بين المستشفيات التابعة للهيئة، مع وضع خطة تشغيل واضحة لعام 2025 تركز على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين و تطوير الكوادر البشرية من خلال التدريبات المتخصصة ، بالاضافة الى تقييم القدرة الاستيعابية للمستشفيات وسبل تحسينها لتلبية احتياجات المرضى ، و تعزيز سلاسل الإمداد لضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية باستمرار.

حيث أكد الدكتور مصطفى شعبان خلال الاجتماع أهمية وضع خطة تشغيل شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الصحية وزيادة رضا المنتفعين، مشددًا على أهمية التعاون المستمر بين المستشفيات والأفرع لتحقيق الأهداف المرجوة.

من جانبه، شدد الدكتور محمد بدر على ضرورة تبني مبادئ الإدارة الحديثة لضمان فعالية التشغيل وتحقيق التميز الإكلينيكي والالتزام بالبروتوكولات العلاجية، مشيرًا إلى أهمية تحليل البيانات واتخاذ القرارات بناءً عليها لتحسين الأداء العام للمستشفيات.

بدوره، أشاد الدكتور أيمن رخا بتنظيم الاجتماع في فرع الإسماعيلية، مؤكدًا أن هذا اللقاء يمثل نقطة انطلاق نحو مزيد من التنسيق بين المستشفيات لتقديم خدمات صحية أكثر تطورًا وكفاءة.

وفي ختام الاجتماع، رحب الدكتور علي رفعت بالحضور، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس التزام هيئة الرعاية الصحية بتطوير منظومة الخدمات الطبية في مصر، مشيرًا إلى أن مخرجات الاجتماع ستسهم بشكل مباشر في تحسين الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في إقليم القناة وجنوب سيناء.