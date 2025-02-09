إعلامي: بنسبة99% أكرم توفيق لن يتواجد مع الأهلي في كأس العالم للأندية

أكد الإعلامي أمير هشام، أن أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي وقع على عقود انتقاله لنادي الشمال القطري، مشيرًا إلى أن اللاعب يعيش حالة توتر شديدة، وفوجئ برد فعل الجماهير، وحاول تبرير قراره لمحمد رمضان المدير الرياضي، واستشعر غضب مسئولي النادي من جانبه.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: " أكرم توفيق كان يريد الرحيل عن الأهلي بعد كأس العالم للأندية في أمريكا، وبعد البطولة يرحل إلى الشمال القطري، وتمت الموافقة على رغبته".

وأضاف: "بنسبة تصل لـ99%، فإن أكرم توفيق لن يتواجد مع الأهلي في المونديال، في ظل وجود حمدي فتحي خلال منافسات البطولة".

وأكمل: "غير حقيقي ما يتم تداوله بشأن عودة المفاوضات لتجديد عقد أكرم توفيق".