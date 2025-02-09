مخاطرة كبيرة .. مصطفى عبده ينتقد استمرار على معلول في قائمة الأهلي

انتقد مصطفى عبده، نجم الأهلي السابق، قرار مسئلي الأهلي بقيد التونسي على معلول، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وقال مصطفى عبده، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «إم بي سي مصر 2»: «كريم الدبيس، مستقبل النادي الأهلي ومستقبل منتخب مصر في مركز الظهير الأيسر».



وأضاف: «قيد على معلول، في قائمة الأهلي، مخاطرة كبيرة، لأن اللاعب عائد من الإصابة وسنه كبير، معلول، عمل كتير للأهلي، محدش يقدر ينكر».

وتابع: «الأهلي كان من المفترض أن يتعاقد مع لاعب أجنبي مميز، معلول، خد مكانه، لو معلول، كويس يلعب لكن ميبقاش على حساب كريم الدبيس».

واختتم: «لو كولر، قعد الدبيس، ولعب معلول، يبقى بيضره».