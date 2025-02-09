800 فرصة عمل في دولة المغرب.. الشروط والمميزات وكيفية التقديم

دائمًا ما تسعى وزارة العمل إلى فتح أسواق عمل جديدة أمام الشباب المصري وتوفير العديد من الفرص لأبناء الوطن للسفر إلى الخارج والعمل في وظائف متنوعة وبمميزات متعددة بالدول العربية والأوروبية، حيث يتم الإعلان بشكل دوري عن الوظائف التي توفرها وزارة العمل سواء داخل مصر أو خارجه.

يهتم عدد كبير من العمالة المصرية بمتابعة كافة الأخبار التي تتعلق بتوفير فرص للعمل حتى يتمكنوا من التقديم بها والحصول على وظيفة داخل أو خارج مصر من أجل تحسين مستوى المعيشة والحصول على مرتبات تتوافق مع احتياجاتهم ومتطلباتهم المختلفة.

توفير 800 فرصة عمل في المغرب

أعلنت وزارة العمل عن فرص جديدة للعمل واستقدام العمالة المصرية في أحد أسواق العمل العربية، حيث أشارت الوزارة في إعلانها إلى توفير 800 فرصة عمل في المغرب.

مرتبات شهرية بقيمة 1000 دولار

أشارت وزارة العمل في إعلانها إلى أن فرص عمل المتاحة للممرضات المصريات وذلك بمرتبات بقيمة 1000 دولار شهريًا، هذا بالإضافة إلى بدل سكن بقيمة 200 دولار في الشهر.

موعد التقديم للعمل كممرضات في المغرب

فيما يخص موعد التقديم للعمل كممرضات في المغرب، فقد أوضح الإعلان أن التقديم بدأ منذ أمس السبت الموافق 8 فبراير 2025، على أن يستمر لمدة 10 أيام.

شروط التقديم

يشترط على الراغبين للحصول على وظيفة ممرضات للعمل في دولة المغرب عدة بنود وهي:

يشترط أن تكون الفتيات حاصلات على بكالوريوس تمريض أو دبلوم تمريض.

أن تكون الفتيات حاصلات على خبرة من 4 سنوات إلى 6 سنوات في تخصصات (العناية المركزة، الرعاية العامة، رعاية الحوامل، تخصص عام، التخدير، القسطرة).

إجادة اللغة الإنجليزية بقدر مقبول.

مميزات تمنحها جهة العمل

تمنح جهة العمل راتب بقيمة 1000 دولار في الشهر.

منح بدل سكن بقيمة 200 دولار في الشهر.

مكافآت بالأعياد.

توفير تأمين طبي.

توفير تذاكر الطيران.

تنفيذ برنامج تأهيلي قبل السفر إلى دولة المغرب، وبعد الوصول.

كيفية التقديم للحصول على العمل

يمكن للراغبات في التقديم للحصول على فرصة العمل في تلك الوظائف تسجيل بياناتهم عبر الرابط الآتي: (https://jobs.rawaj-hcm.com/jobs/nurse-morocco-8zn).