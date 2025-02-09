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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كاظم الساهر يشعل حفل مهرجان الشيخ زايد في الإمارات

كاظم الساهر
كاظم الساهر
قسم الفن

أحيا الفنان كاظم الساهر، حفلا غنائيا ليلة أمس السبت 8 فبراير في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد. 

وقدم كاظم الساهر، خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة منها: (تسألي، يا قلب، صغير وملعب، يا ساكنة حينا، أنا وليلى)، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور. 

ألبوم كاظم الساهر الجديد

وفي شهر فبراير 2024، طرح كاظم الساهر، ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "مع الحب"، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.

أحدث أغاني كاظم الساهر

وفي شهر يناير الماضي، طرح المطرب كاظم الساهر، أولى أغنياته ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "مع الحب"، وجاءت الأغنية بعنوان "يا وفية"، على أن يستكمل القيصر طرح ألبومه كاملاً في عيد الحب المقبل.

ألبوم "مع الحب" يتضمن 13 أغنية جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب".

أبوظبي كاظم الساهر الفنان كاظم الساهر مهرجان الشيخ زايد الإمارات

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