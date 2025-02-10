قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لخلافات سابقة..ضبط شاب انهي حياة زميله بالرصاص في المحلة
طقس اليوم.. استمرار الأجواء شديدة البرودة وأمطار مصحوبة برياح
المتحف الكبير: 14 قاعة عرض للقطع الأثرية.. بينها كنوز تعرض لأول مرة
الهدوء يخيم على أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
تمهيدا لـ "الصوم الكبير" .. الكنيسة تبدأ أول أيام صيام يونان اليوم
تعطيل الدراسة والبنوك.. موعد إجازة شم النسيم 2025
بعد هواوي.. شركة جديدة تضيف نموذج Deepseek لهواتفها
اليوم نظر دعوى الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي
أحمد البدوي: اهتمام عالمي متزايد بالحضارة المصرية بعد فيديو مستر بيست
الأهالي طاردوه بالشوارع.. أمن الغربية يضبط المتهم بإنهاء حياة نجل صاحب مطعم
ماذا يحدث لمن ينام بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب
تحرك أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الإثنين بالأسواق.. الكيلو بكام؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تخفيض رسم إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة بالموارد المائية والري لـ500 ألف جنيه

الفلاح
الفلاح
معتز الخصوصي

يتمتع الفلاح المصري بعدد من المزايا والتي منحها له قانون الري والموارد المائية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.

مزايا للفلاح في قانون الري والموارد المائية

1- تخفيض رسم ترخيص إقامة أو تشغيل أي آلة رفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل من 5000 جنيه كل خمس سنوات إلى 250 جنيهًا كل سنة.

2- يعفى من رسم الطلمبات أقل من مائة لتر والتي تروي مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.

3- تخفيض رسم ري الأراضي الجديدة من 300 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.

4- الترخيص بحفر البئر الجوفي بحد أقصى 1000 جنيه عن كل سنة بدلًا من 10 آلاف جنيه حد أقصى للترخيص، على أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات.

5- تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.

6- تخفيض رسم إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه في المرة الأولى، بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد.

كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

 وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.

بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشرة ملايين جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.

آلة رفع المياه رسم الطلمبات رسم ري الأراضي الجديدة قانون الري والموارد المائية الفلاح المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

لتحسين مستوى المعيشة.. توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لـ الحكومة قبل شهر رمضان

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. مقترحات برلمانية لإنهاء العقد الدائم وحالات قانونية لطرد المستأجر

مشغولات ذهبية

آخر تحديث .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

تعطيل الدراسة ووقف عمل البنوك.. موعد إجازة شم النسيم 2025

تعطيل الدراسة والبنوك.. موعد إجازة شم النسيم 2025

من ينام بعد الفجر

ماذا يحدث لمن ينام بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب

تغيير مواعيد غلق المحلات في رمضان.. الحكومة تحددها قبل الشهر الكريم

تغيير مواعيد غلق المحلات في رمضان.. الحكومة تحددها قبل الشهر الكريم

ايمان عبد اللطيف

تحذير من الأرصاد لسكان هذه المحافظات .. ماذا سيحدث؟

كيفية تنزيل جميع القنوات على النايل سات بتردد واحد؟.. اتبع هذه الخطوات

تنزيل جميع القنوات على النايل سات بتردد واحد من الريموت.. اتبع هذه الخطوات

ترشيحاتنا

الشاب الضحية بالغربية

الأسر والعائلات تحتشد أمام مستشفى المحلة بسبب مقـ.تل نجل صاحب محل مأكولات.. صور

طالب جامعة حلوان

قصة طالب جامعة حلوان.. أصيب داخل الحرم الجامعي بسبب التيك توك

المستشار خالد الشباسي

المؤبد لعصابة "بتمان المصري" للاتجار في المخدرات بـ 130 مليون جنيه

فيديو

وفاة كريم أغاخان

كريم أغاخان.. اختار أسوان مثواه الأخير ورحل بعد رحلة حافلة بالإنجازات

أمينة خليل

رمضان 2025.. علاقات اجتماعية معقدة في برومو مسلسل لام شمسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بنتنافس على الإنسانية

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: دعم مصر.. ورفض تصريحات ترامب عربياً ودولياً

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

المزيد