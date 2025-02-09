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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بميزات غير مسبوقة.. هواوي تعلن عن سماعات أذن جديدة إليك مواصفاتها

سماعات الأذن
سماعات الأذن
لمياء الياسين

أقامت شركة هواوي مؤخرا حفل إطلاق أول منتج لها لعام 2025 في اليابان، حيث كشفت عن مجموعة من الأجهزة الجديدة، بما في ذلك Watch D2 و FreeBuds Pro 4.

ولكن الكشف الأكثر إثارة للاهتمام كان Huawei FreeArc، وهي سماعة أذن لاسلكية فريدة من نوعها.

على عكس سماعات الأذن التقليدية، تتميز FreeArc بتصميم على شكل خطاف للأذن المفتوحة يلتف حول أذنك لتوفير ملاءمة آمنة ومريحة. إنها طريقة جديدة للصوت، تجمع بين المتانة والاستقرار وتجربة الاستماع المفتوحة.


مواصفات وسعر سماعات Huawei FreeArc الجديدة

 

تتميز سماعات الأذن FreeArc بتصميم مفتوح من الخلف مع شكل مميز على شكل خطاف، مما يجعلها متميزة عن خيارات الأذن التقليدية.

تم تصنيع كل سماعة باستخدام سبيكة ذاكرة Ni-Ti وسيليكون سائل 35A، وهي مواد توجد عادة في التطبيقات الطبية والفضائية. وتقول هواوي إن هذا المزيج يجعل سماعات الأذن مرنة وصديقة للبشرة.

كما قاموا أيضًا باختبار المتانة، مدعين أن سماعات الأذن يمكنها تحمل أكثر من 20 ألف ثنية وتحتفظ بشكلها لمدة تصل إلى خمس سنوات.


تتميز سماعات الأذن بتصميم من جزأين، متصلين بما تسميه هواوي جسر C. تقع البطارية في الخلف، بينما يستقر مشغل الصوت - الملقب بـ "الكرة الصوتية" - على الأذن. إنه مفهوم مشابه لـ FreeClip من هواوي ولكن مع عامل شكل جديد.

يبلغ وزن كل سماعة 8.9 جرام، وهو وزن ثقيل إلى حد ما، ولكن نظرًا لتوزيع الوزن بالتساوي، فلا ينبغي أن يكون ذلك مشكلة كبيرة في الاستخدام اليومي.

تأتي سماعةHuawei FreeArc 18800 باللون الأخضر العشبي والأبيض والأسود وتحتوي سماعة على وحدة تشغيل عالية الحساسية مقاس 17 × 12 مم للحصول على صوت جهير عميق. 


وتروج هواوي أيضًا لتصميم مقاوم لتسرب الصوت يساعد في إدارة انتقال الموجات، بينما يعمل نظام الميكروفون المزدوج على تقليل ضوضاء الرياح بسرعات تصل إلى 4 أمتار في الثانية للحصول على مكالمات أكثر وضوحًا.

السعر والتوافر


يبلغ سعر Huawei FreeArc  ما يعادل 124.18 دولار أمريكي أو 904 يوان تقريبًا) وسيتم طرحها في الصين والأسواق العالمية الأخرى قريبًا. ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيل التوافر المحددة للمناطق المختلفة في وقت لاحق.

شركة هواوي سماعات Huawei FreeArc الجديدة سعر سماعات Huawei FreeArc الجديدة

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