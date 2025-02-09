متحدث الوزراء: نجحنا في الاتفاق مع شركاء أجانب لاستعادة حفر آبار البترول

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع البترول والثروة المعدنية، وخاصة في مجال الاستكشافات الجديدة للغاز الطبيعي والبترول، وذلك بهدف زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات مختلف القطاعات داخل مصر.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة تسعى لاستعادة معدلات إنتاج الطاقة، كما أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى أن الجهود خلال الفترة الماضية ركزت على استيفاء مستحقات الشركاء الأجانب، واستعادة عمليات الاستكشاف وحفر الآبار الجديدة، بما يسهم في رفع الإنتاج إلى المستويات السابقة.



وأضاف أن الدولة نجحت في توفير الموارد الدولارية اللازمة لاستئناف عمليات الاستكشاف، الأمر الذي انعكس على نجاح وزارة البترول والثروة المعدنية في التوصل إلى اتفاقات مع الشركاء الأجانب لاستئناف عمليات الحفر.

وضرب الحمصاني، مثالًا بشركة إيني، التي تمكنت من استئناف أنشطة الحفر، حيث عاد الحفار إلى العمل منذ أواخر شهر يناير الماضي، ما يعكس التقدم المستمر في هذا القطاع الحيوي.