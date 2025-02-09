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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اقتصادية قناة السويس توقع عقود إنشاء ساحة شاحنات ذكية بميناء غرب بورسعيد

انشاء ساحات ذكية بميناء غرب بورسعيد
انشاء ساحات ذكية بميناء غرب بورسعيد
محمد الغزاوى

شهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مراسم توقيع عقود ساحة شاحنات ذكية جديدة لخدمة ميناء غرب بورسعيد، حيث تهدف الساحة المزمع إنشائها إلى معالجة الازدحام، وتعزيز الكفاءة التشغيلية اعتمادًا على التكنولوجيا المتطورة لرقمنة وتحسين تدفق الشاحنات من وإلى ميناء غرب بورسعيد وترسيخ مكانته كمركز لوجستي إقليمي رائد.

وقام وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و اللواء محب حبشي خليل، محافظ بورسعيد، بتوقيع عقود تأجير الأرض من المحافظة، فيما وقع وليد جمال الدين، وكل من:  عبير لهيطة، الرئيس التنفيذي لإيجيترانس Egytrans، وسمير مبارك، رئيس مجلس إدارة نافذ إنترناشيونال Nafith International، عقدًا يمثل شراكة استراتيجية لمدة 25 سنة هي مدة المشروع بالكامل مع تحالف يضم الشركتين؛ لتطوير وتشغيل الساحة الذكية لتجميع الشاحنات بميناء غرب بورسعيد بتكلفة استثمارية 250 مليون جنيه على أن يبدأ التشغيل التجريبي للساحة خلال 6 أشهر والفعلي بعد عام واحد.

وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وممثلو الشركتين.

وعلى هامش التوقيع صرح وليد جمال الدين بأن هذا الاتفاق يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحديث البنية التحتية للمواني، وتبسيط العمليات اللوجستية، وتعزيز الكفاءة الشاملة لسلسلة التوريد في مصر؛ حيث يعد ميناء غرب بورسعيد مكونًا حيويًا لحركة التجارة والأنشطة والخدمات اللوجستية التي تحرص اقتصادية قناة السويس على تقديمها في إطار خطة التطوير الشامل لميناء غرب بورسعيد، مشيرًا إلى دور المشروع في تعزيز قدرة الميناء وتنافسيته، من خلال تطبيق التقنيات المتقدمة وأفضل الممارسات، بما يخلق بيئة لوجستية عالمية المستوى تجذب المزيد من الاستثمارات وتدفع النمو الاقتصادي.

ولفت إلى أهمية الساحة الذكية للتغلب على تحديات التكدس والازدحام في الميناء، لما تمثله من حلٍّ مبتكر لتحسين تدفق حركة المرور، وتقليل التأخيرات، وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لمواني الهيئة، مما يعود بالنفع على الشركات والمجتمع المحلي على حد سواء.

من جانبها صرحت العضو المنتدب لشركة "إيجيترانس" أن شركة نافذ مصر تجمع بين خبرة إيجيترانس اللوجستية الواسعة و الخدمات المتميزة و الحلول التكنولوجية التحويلية التي تقدمها "نافذ الدولية" على مستوى العالم، مضيفة أن الشركة الجديدة تملك الإمكانيات لتقديم حلول مبتكرة للسوق المصري لتنظيم إجراءات ما قبل الشحن وإدارة عمليات النقل البري عبر الشاحنات، وأوضحت أن الخدمات اللوجستية التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد شريان حركة التجارة؛ حيث ينعكس أي ارتفاع في تكلفة النقل والخدمات اللوجستية على تدفقات التجارة وأسعار السلع مما يؤثر بدوره على تنافسية السوق.

كما أوضح رئيس مجلس إدارة نافذ إنترناشيونال Nafith International، أهمية التعاون مع إيجيترانس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتقديم هذا التحول الكبير الذي يعكس الرؤية المشتركة لأهمية تحديث العمليات اللوجستية وتعزيز كفاءة عناصر البنية التحتية الأساسية مثل ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية، مشيرًا لتنفيذ شركة نافذ أنظمة رقمية متطورة وحلول متقدمة لإدارة اللوجستيات في المنطقة وحول العالم، وتعد نافذ الأردن، أول وأكثر شركة تابعة لمجموعة نافذ الدولية، نفذت حلول لوجستية رقمية على مستوى الدولة بما في ذلك نظام التحكم في الشاحنات بالإضافة إلى نظام مجتمع ظهير الموانئ في الأردن والعراق وعمان بنظام الشراكة بين  القطاعين العام والخاص؛ حيث تقوم مجموعة نافذ بالتعامل مع أكثر من 12,000 شاحنة في اليوم من خلال أداء أكثر من 7 ملايين حركة لوجستية سنويا، وتؤكد هذه الإنجازات على حجم التطوير والتحول الناتج من الحلول الرقمية، مشددا على ثقة الشركة في تحقيق نجاح مماثل في ميناء غرب بورسعيد.

الجدير بالذكر أن ساحة تجميع الشاحنات الجديدة تتمتع بموقع استراتيجي على بعد 2 كيلومتر فقط من الميناء، وتمتد على مساحة 114,000 متر مربع، وستضم بوابات آلية، وتحديد ذكي للحاويات بتقنيات تحديد الهوية بترددات الراديو RFID، ومركز قيادة وتحكم لأتمتة عمليات دخول وخروج الشاحنات وتصاريحها وتعزيز التواصل وتكامل البيانات، فيما يشمل المشروع سجلًا مركزيًا لإدارة تسجيلات المركبات والسائقين وأصحاب المصلحة رقميًا، مما يعزز التنسيق، كما يُبسّط نظام NFLOW الرقمي الذي نفذته شركة Nafith والمتاح عبر شبكة الإنترنت وتطبيق الهواتف المحمولة إجراءات ما قبل الوصول، للتحقق من وصول الشاحنة الصحيحة في الوقت والمكان المحددين بوثائق معتمدة، ويضمن النظام كذلك سلاسة استلام وتسليم البضائع، مما يقلل التأخير ويحسن الدقة التشغيلية.

بورسعيد اقتصادية قناة السويس ميناء غرب بورسعيد

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