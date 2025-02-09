الأهلي يتصدّر الفرق الإفريقية والعربية بالتصنيف العالمي للأندية.. وهذا موقف الزمالك

كشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء «IFFHS» عن تصنيف الأندية العالمية، الصادر اليوم الأحد.

وتصدَّر النادي الأهلي على جميع الفرق الأفريقية والعربية، وجاء في المركز الـ32 بالتصنيف العالمي، بـ 248.5 نقطة.

وجاء الزمالك في المركز الـ63، ضمن التصنيف العالمي للأندية 192 نقطة، فيما حلّ بيراميدز في المركز الـ70 بـ184.5 نقطة.

الأهلي يستعد لمواجهة غزل المحلة

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته المكثفة، لملاقاة غزل المحلة في الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز، حيث استأنف تدريباته الجماعية الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، تحت قيادة المدير الفني مارسيل كولر.