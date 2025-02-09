بمشاركة وزير العدل.. مجلس الدولة يُكرم القضاة بـ«يوم الوفاء والتميز»

يقيم مجلس الدولة فعالية بعنوان " يوم الوفاء والتميز " وإطلاق الموقع الرسمي لمجلس الدولة يوم الثلاثاء القادم، وتكريم قضاة وقاضيات المجلس الأكثر تميزًا في الإنجاز خلال العام القضائي الحالي 2024/2025 وعددهم سبعة عشر.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة القضاء والعدالة, وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

كما يتم تكريم أسماء قضاة مجلس الدولة الذين وافتهم المنية، وانتقلوا إلى رحمة الله تعالى أثناء الخدمة تقديرًا لعطائهم لوطنهم ولمجلس الدولة.

أعلن ذلك المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، وصرح أنه سيشارك في هذه الفعالية المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، وعدد من الوزراء، و رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورؤساء مجلس الدولة السابقون، وعدد من الشخصيات العامة.

وجدير بالذكر أن الفعالية ينظمها مجلس الدولة ستشمل تكريم عدد من موظفي المجلس المتميزين في مجالات العمل المختلفة بالمجلس.