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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الثقيلة وتوخي الحذر أثناء القيادة

الأرصاد
الأرصاد
يوسف أيمن

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، وتأثير الظواهر الجوية على مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق

وأوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة "الأولى المصرية"، أن هذا المنخفض يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق شمال الجمهورية، وصولًا إلى القاهرة وشمال الصعيد.

وأشار إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة على محافظات ومدن الساحل الشمالي، بالإضافة إلى المحافظات الشمالية من الوجه البحري، بينما تقل فرص الأمطار كلما اتجهنا إلى الداخل، لتكون خفيفة وغير مؤثرة على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

انخفاض في درجات الحرارة واستمرار الأجواء الباردة

وأضاف القياتي أن درجات الحرارة ستسجل انخفاضًا طفيفًا بمقدار درجة إلى درجتين عن أمس، حيث تتراوح العظمى على القاهرة الكبرى بين 16 و17 درجة مئوية.

تحذير من الطقس البارد ليلًا

وحذّر عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد من الانخفاض السريع في درجات الحرارة بمجرد غياب أشعة الشمس، مما يؤدي إلى طقس شديد البرودة على أغلب مناطق الجمهورية خلال ساعات الليل.

ونصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وتوخي الحذر أثناء القيادة في المناطق التي تشهد تساقط الأمطار.
 

الأرصاد الطقس القيادة ارتداء الملابس الثقيلة محمود القياتي

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