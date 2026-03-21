الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكثيف حملات ضبط التراخيص والإشغالات بالممشى السياحي بالغردقة خلال اجازة العيد

ابراهيم جادالله

أعلن اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، صباح اليوم، استمرار حملات مراجعة التراخيص والإشغالات للمحال التجارية والكافتيريات بالممشى السياحي، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، للحفاظ على المظهر الحضاري وتيسير حركة المواطنين.

وأوضح رئيس الحي أنه تم تكليف سكرتير الحي وإدارة المتابعة الميدانية بتنفيذ حملات مكثفة لمراجعة التراخيص وإزالة الإشغالات المخالفة، حيث أسفرت الحملات عن تفكيك وإزالة الحوامل والأسوار العشوائية والاستاندات الحديدية والخشبية التي قام بعض المواطنين بوضعها على سور المركز السياحي بالممشى، بهدف عرض منتجاتهم بشكل غير قانوني.

كما شملت الأعمال رفع أعمدة حديدية كانت مُعدة لتنفيذ توسعات غير مرخصة لأحد الكافتيريات، إلى جانب إزالة لافتة إعلانية كبيرة وضعها أحد أصحاب المحال على أرضية الممشى السياحي بالمخالفة، رغم توجيه عدة إنذارات سابقة بضرورة تركيبها في المكان المخصص أعلى واجهة المحل.

وأكد اللواء أحمد جبر أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات من شأنها الإضرار بالشكل الحضاري للممشى السياحي، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ومواصلة الحملات اليومية لضبط أي تجاوزات.

وأضاف: "الممشى السياحي ملك للجميع، ولن يتم السماح بتحويله إلى مساحة للإشغالات العشوائية التي تضر بالمظهر العام، ونعمل بشكل مستمر على الحفاظ عليه كواجهة حضارية وسياحية مميزة للمدينة."

وفي ختام البيان، ناشد رئيس حي جنوب الغردقة المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة، وعدم تجاوز المساحات المقررة لكل محل أو كافتيريا، بما يسهم في الحفاظ على الطابع الجمالي والحضاري لمدينة الغردقة، ويعزز من مكانتها كوجهة سياحية عالمية.

