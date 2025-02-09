رقعة حيوية.. ثورة طبية تعيد الأمل لمرضى القلب

يُعد تلف عضلة القلب أحد أصعب التحديات الطبية، حيث يؤدي إلى ضعف تدريجي في القدرة الانقباضية، مما يقلل من فرص العلاج الفعال.

إلا أن التقدم العلمي قد فتح آفاقًا جديدة عبر تقنية الرقعة القلبية الحيوية، التي قد تمثل نقلة نوعية في علاج أمراض القلب المستعصية، وفقًا لتقرير بثته قناة القاهرة الإخبارية بعنوان "رقعة القلب.. ثورة طبية تعيد الأمل للحالات الحرجة".

تقنية تعتمد على الخلايا الجذعية المستحثة

أوضح التقرير أن هذه الرقعة تعتمد على الخلايا الجذعية المستحثة متعددة القدرات، التي يتم إعادة برمجتها معمليًا لمحاكاة الخلايا القلبية الطبيعية.

ثم تُزرع هذه الخلايا بدقة على الأنسجة المتضررة من القلب، حيث لا تقتصر وظيفتها على تعويض التلف فقط، بل تساعد أيضًا في إعادة تنشيط العضلة واستعادة وظيفتها الانقباضية.

نسيج نابض بتناغم ذاتي

وأشار التقرير، إلى أن الرقعة القلبية لا تبقى مجرد نسيج مزروع، بل تبدأ في النبض بتناغم ذاتي، كما لو أنها تضبط إيقاع الحياة مجددًا.

وتُعد هذه الميزة إحدى التطورات المذهلة التي قد تُحدث تحولًا في مستقبل علاجات القلب.

نتائج واعدة رغم التجارب السريرية المستمرة

ورغم أن التقنية لا تزال في مرحلة التجارب السريرية المتقدمة ولم تحصل بعد على الاعتماد الرسمي، إلا أن الدراسات الأولية أظهرت تحسنًا كبيرًا في الأداء القلبي لدى المرضى.

بديل محتمل لعمليات زراعة القلب

إذا استمرت النجاحات السريرية لهذه التقنية، فقد تصبح بديلًا واعدًا لعمليات زراعة القلب، مما يمنح ملايين المرضى فرصة جديدة للحياة عبر علاج أكثر استدامة وأقل تعقيدًا، يعيد للقلب قوته، ويمنح المرضى الأمل بنبض مستمر.