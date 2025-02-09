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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نائب وزير الإسكان يتابع منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية

نائب وزير الإسكان
نائب وزير الإسكان
آية الجارحي

قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، ومحطة التنقية الشرقية للصرف الصحي بالإسكندرية، وذلك في إطار متابعة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية.

 رافقه إسماعيل، المهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، واللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية. 

وخلال زيارته لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، اجتمع الدكتور سيد إسماعيل،    بقيادات الشركة ورؤساء القطاعات، حيث تم استعراض موقف المشروعات الجاري تنفيذها عن طريق شركة المياه، وموقف الخدمات المؤداة ونسب التغطية ومؤشرات الأداء المختلفة، والتي يتم تقييمها على مستوى جميع شركات مياه الشرب والصرف الصحي في جميع المحافظات.

وأكد نائب وزير الإسكان، ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري والتدريب المستمر والعمل على رفع كفاءة الكوادر باستمرار  وتوفير كل الإمكانات المتاحة للاهتمام بالعنصر البشري بأقصي درجة ممكنة، كما تم أيضا استعراض القطاعات المختلفة للشركة: قطاع التشغيل والصيانة، وقطاع المشروعات، وقطاع البحوث والتطوير، والقطاع التجاري والمالي بالشركة، وكذا قطاع التخطيط. 

دعم كامل للشركات المتميزة

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، تقديم الدعم الكامل للشركات المتميزة مثل شركة مياه الشرب بالإسكندرية وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، كما تقدم  بالشكر لممثلي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب  وشركة الصرف الصحي بالمحافظة.  على التعاون البناء والمثمر. 

كما وجه الشكر للعاملين بشركة مياه الإسكندرية، على الالتزام بتحقيق المستهدف من معايير الأداء القياسية الجاري متابعتها من قبل الوزارة، وأيضا نسب تركيب العدادات في المحافظة  حيث تأتي محافظة الإسكندرية في المرتبة الأولى من حيث نسبة تركيب عدادات مياه الشرب للعملاء، وكذا تم استعراض نسبة الفواقد التجارية والفواقد الفنية والتي وصلت إلى رقم جيد جدا بالمقارنة بالمتوسط العام على مستوى محافظات الجمهورية.

وفي السياق ذاته، قام الدكتور "سيد إسماعيل"  بجولة تفقدية داخل محطة التنقية الشرقية للصرف الصحي، لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة، والوقوف على أحدث تطورات هاضم الحمأة بالمحطة، بالإضافة إلى تفقد المعامل المركزية ومركز التدريب، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة الصرف الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهدت الجولة استعراض مكونات هاضم الحمأة بالمحطة والتطورات التي شهدها المشروع، حيث تُعد محطة التنقية الشرقية واحدة من أكبر محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية 800 ألف م 3 يوميًا، وتخدم نحو 4 ملايين نسمة، إذ تستقبل وتعالج ما يقارب 40% من مياه الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، لتغطي بذلك مناطق شرق ووسط الإسكندرية.

وفي إطار تعزيز الاستدامة البيئية، تم تنفيذ مشروع ضخم لتحسين البيئة وتقليل الانبعاثات واستخدام الطاقة البديلة بمحطة التنقية الشرقية، بتكلفة تقترب من 2 مليار جنيه، والذي تم إسناده إلى تحالف شركتي سويس والمقاولون العرب، تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تم عقد اجتماع لمتابعة  خطط شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لاستيعاب التصرفات المتوقعة حتى عام 2052، ومراحل تطوير مختلف مكونات الشبكة، وأنظمة الأعمال، واحتياجات منظومة الصرف الصحي بالإسكندرية، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. 

كما تم مناقشة خطوات الشركة في مجال الصرف الصناعي للحفاظ على البيئة ومكونات المنظومة وجهودها في مجال الطاقة البديلة وإعادة الاستخدام.

وأشاد الدكتور "سيد إسماعيل" بأداء شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، مشيرًا إلى نجاحها في تخطي مختلف التحديات خلال الفترات السابقة، مؤكدًا أهمية العنصر البشري وتطويره باعتباره أحد أهم الأصول وأكثرها تميزًا في المنظومة، داعيًا إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد نائب وزير الإسكان مواصلة دعم الوزارة لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية ومتابعة الخطة الاستراتيجية لإدارة مياه  الأمطار  والتي يتم تنفيذها من قبل  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتنسيق مع شركة صرف صحي الإسكندرية وبمتابعة محافظة الاسكندرية. 

ووجه نائب وزير الإسكان بضرورة المتابعة الدورية،  ومواصلة  الاهتمام بالعنصر البشرى والعمل على تطويره وكذلك التدريب الجيد لمتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة، واستغلال كافة إمكانات الشركة والعمل على تطويرها.

كما توجه نائب الوزير، بالشكر لجميع العاملين بالشركة على الأداء المتميز و المتواصل و حث جميع العاملين على استمرار تطوير الأداء.

وشهد الحضور اصطفاف سيارات ومعدات الشركة المخصصة لمواجهة الأمطار والاستجابة لبلاغات المواطنين، ما يعكس جاهزية الشركة للتعامل مع الأزمات المناخية المختلفة.

وأكد مسئولو الشركة خلال الجولة أن الجهود مستمرة لتنفيذ خطط التطوير والتحديث بمحطات المعالجة المختلفة، بهدف تقديم خدمة متميزة لسكان الإسكندرية، وتحقيق الاستدامة في إدارة منظومة الصرف الصحي.


 

وزير الإسكان الصرف الصناعي مياه الإسكندرية مشروعات المياه الإسكندرية

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