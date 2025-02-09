وزير الخارجية الأسبق: القمة العربية الطارئة ضرورة وتوقيتها مهم.. فيديو

تحدث السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، عن استضافة مصر قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية يوم ٢٧ فبراير بالقاهرة.



وقال السفير محمد العرابي، خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "فاتن عبدالمعبود"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن القمة العربية الطارئة المقرر لها 27 فبراير الجاري هي قمة الضرورة وتأتي في توقيت مهم جدًا.

وأشار إلى أن القمة تعني توحيد الرؤى والاستراتيجات والمواقف، وكل هذا مطلوب في المرحلة الحالية، معقبا: "مكنش ينفع نتوقف أمام هذا السيل من التحديات التي تواجه الإقليمة وخاصة المنطقة العربية والقضية الفلسطينية".

وأضاف أن وزير الخارجية سوف يجري اتصالات عديدة خلال زيارته لأمريكا ذات الجدول الحافل ويلتقي بمسئولين متعددين في البيت الأبيض والخارجية، مؤكدا أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي قادر على تنفيذ نشاط مكثف خلال زيارته لأمريكا حيث إنه رجل نشيط ولديه القدرة على العمل المتواصل لفترة طويلة.

