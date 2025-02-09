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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يخطط لدعم 4 مليون عميل في 3 سنوات

باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
محمد صبيح

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،أن هناك 2.3 مليون عميل لدي الجهاز وأنه نجح في توفير ما يزيد عن 6.6 مليون فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية خلال سنوات عمله 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الاوقاف.

دعم 4 مليون عميل 

أشار رحمي إلى أن خطة الجهاز  بناء علي توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء و رئيس مجلس ادارة  جهاز تنمية المشروعات أن يتم التوسع في خدمات الجهاز لتصل إلي ٤ ملايين عميل من الخرجين و اصحاب المشروعات  خلال الثلاثة سنوات  القادمة وهذا يعني توفير الملايين من فرصة العمل لاصحاب تلك المشروعات و العاملين فيها  ، لافتًا إلى وجود خريجين كثيرين كل عام لا تستوعبهم الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص والحل هو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتي توفر لهم فرص عمل مستقرة و لها مردود اقتصادي  جيد. 

وأكد رحمي أن القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠  الذي قامت لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بصياغته و تحديد أولوياته و حوافزه بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات  يمثل شهادة ميلاد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر . وأضاف رحمي بأن الدولة تعمل علي  تقديم كافة الدعم للمشروعات الصغيرة وكذلك التوعية بأهميتها، مشيرًا  إلى أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر قادرة علي المساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني و توفير فرص عمل لكافة الفئات.


 

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